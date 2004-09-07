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۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۳۲

همزمان با برگزاري جشن عاطفه ها صورت مي گيرد:

برگزاري مسابقه "در انتظار مهر" براي دانش آموزان دبستاني

دانش آموزان دبستاني با نوشتن 110 كلمه در مسابقه بزرگ در انتظار مهر شركت كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ستاد احسان و نيكوكاري از دانش آموزان نيكوكار ايران اسلامي كه در مقطع دبستان مشغول به تحصيل مي باشند درخواست كرد تا در مسابقه در انتظار مهر كه در روز جشن عاطفه ها برگزار مي شود شركت كنند.

بر اساس اين گزارش دانش آموزان دبستاني مي توانند با نوشتن 110 كلمه تحت عنوان نامه اي به همكلاسي نيازمند خود احساسات پاكشان را در كمك به همنوعان به ويژه هم سن و سالان خود بيان كنند.

همچنين بر اساس برنامه ريزي ستاد احسان و نيكوكاري پايگاههاي جمع آوري كمكهاي مردمي در روز پنجشنبه 26 شهريور ماه روز جشن عاطفه ها آماده دريافت نامه هاي 110 كلمه اي دانش آموزان نيكوكار دبستاني است و اين دانش آموزان مي توانند نامه هاي خود را به اين پايگاهها تحويل دهند.

گفتني است به بهترين برنامه هاي 110 كلمه اي جوايزي از سوي ستاد احسان و نيكوكاري اهدا خواهد شد.

 

کد مطلب 110024

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