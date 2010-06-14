80 درصد از اراضی کشاورزی استان قزوین دارای خاک مرغوب است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا صفری در مراسم تجلیل از کشاورزان و بهره‌برداران برتر شهرستان تاکستان اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه پایدار از همه امکانات و ظرفیت‌ها بخش کشاورزی باید استفاده کرد.

وی ادامه داد: استان قزوین یکی از مناطق مستعد کشاورزی است که برای توسعه این بخش باید از ظرفیتهای آن استفاده کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: لازمه الگو شدن بهره‌مندی از مدیریت علم‌گرایی در اجرای طرحها و برنامه‌هاست و انتقال دانش نوین به بخش کشاورزی و بهره‌برداران این بخش امری ضروری است.



وی اضافه کرد: بهره‌وری بالا و همچنین استفاده از امکانات سبب افزایش راندمان تولید می‌شود.

صفری به انتخاب کشاورزان و بهره‌برداران برتر اشاره کرد و گفت‌: در سال جاری از استان قزوین چهار نفر به عنوان بهره‌بردار نمونه ملی انتخاب شده‌اند که این استان با وجود دارا بودن دو درصد بهره‌برداران کشور چهار درصد این رتبه را در سال جاری به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام گروسی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این مراسم گفت: امروز جهاد کشاورزی با تأسی از منویات امام راحل خدمات ارزنده‌ای در بخش کشاورزی ارائه کرده و‌ مأموریت جهاد کشاورزی در راستای همت مضاعف و تلاش مضاعف در راستای توسعه پایدار کشاورزی است.

وی بر حرکت بخش کشاورزی در راستای ارتقای مکانیزاسیون و همچنین امنیت غذایی تأکید کرد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان نیز در این مراسم گفت: این شهرستان با دارا بودن 25 هزار هکتار باغ انگور یکی از قطب‌های تولید انگور کشور است.

جهانگیر کاووسی تصریح کرد: توسعه باغ دیم در سطح 151هکتار و اجرای طرح توسعه باغ الگویی در سطح 75 هکتار از جمله طرح‌های مهم این شهرستان است.

در ادامه از تولیدکنند گان استانی و ملی و همچنین کارمندان نمونه این شهرستان تجلیل شد.