حجم مطالبات معوق کلان بانکها 54 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به برخی مطالب با عنوان 200 بدهکار بانکی بیش از 10 میلیارد تومان بدهی دارند، توضیحاتی ارائه کرد.

در راستای رسیدگی به پرونده های بدهکاران عمده سیستم بانکی علاوه بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری، کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکها نیز به سرپرستی وزارت اقتصاد و با مشارکت کلیه بانک ها با هدف رسیدگی به مطالبات معوق سیستم بانکی که شامل دو کارگروه ( کارگروه اصلاح قوانین و آیین نامه های مرتبط با وصول مطالبات و کارگروه بانک اطلاعات معوق سیستم بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده (black List) ) می باشد، تشکیل شد.

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده این کارگروه استخراج مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانکها در طبقه بندیهای مختلف در پایان هر فصل و همچنین بررسی آمار مطالبات بانکها از 100 مشتری بدهکار عمده می باشد.

وزارت اقتصاد تصریح کرد: بررسی آمار مطالبات در پایان اسفندماه سال گذشته بیانگر این مطلب است که پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.

در طبقه بندی مطالبات براساس جدول فوق (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه می شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.

بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88 ، میزان 8درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال می باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بر روی این مشتریان می باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آن که در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه می شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم های کلان است.

از سوی دیگر طی برنامه ای زمان بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.