به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علیرضا اعرافی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید و پیشین توسعه و منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیران تحصیلات تکمیلی این پژوهشگاه، اظهار داشت: اگر قوانین، مقررات، آئیننامهها و برنامههای روزمره اداری به اصل تبدیل شود آسیب جدی به سازمان و روند تحقق توسعه در علوم انسانی و اسلامی به عنوان مهمترین هدف آن وارد خواهد شد و تمامی بخشها بایستی در خدمت پژوهش باشند تا آثاری مفید و کارآمد مبتنی بر اصول علمی، فرهنگی و دینی و متناسب با نیاز کشور و نظام، به جامعه علمی عرضه شود که لازمه آن قرارگرفتن تمامی امکانات و توان مجموعه در خدمت علم، تحقیق، پژوهش و تولید است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه پژوهشگاه را مجموعهای اخلاقی و دینی خواند و گفت: به دلیل تفاوتهای مهمی که میان این سازمان و بسیاری دیگر از سازمانها وجود دارد، فرهنگ و اخلاق دینی باید در خود، خانواده و محیط اداری جاری باشد تا پژوهشگاه از بسیاری از آسیبها مبرا شود.
اعرافی همچنین انتظارات موجود از معاونت توسعه و مدیریت منایع را انتظارات و وظایف معین شده در قانون دانست و فراهم نمودن فضای آرام و با نشاط برای تحقیق و پژوهش را از جمله مهمترین آنها ذکر کرد.
وی جمع ریسکپذیری و قانونمندی در سازمان را ضروری دانست و افزود: گاهی در یک سازمان مقررات و قوانین به گونهای رشد میکند که سازمان توان ریسکپذیری خود را از دست میدهد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به گسترش آموزش در این پژوهشگاه اشاره کرد و آن را نیازمند مدیریت درستی دانست که بایستی از سوی معاونت پژوهشی و اداره تحصیلات تکمیلی اعمال شده و با همکاری گروههای پژوهشی تکمیل شود.
وی با اشاره به انتظارات بسیاری که از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وجود دارد و نیز ظرفیت بالای آن، این پژوهشگاه را نیازمند تحول و جهشی اساسی دانست و افزود: با توجه به نیاز جدی کشور و ماموریت پژوهشگاه در جهت توسعه و پیشرفت علوم انسانی و اسلامی همه بخشها موظف به تلاش جدی برای تحول اساسی در این مجموعه هستند.
اعرافی در پایان از شکلگیری و آغاز به کار سه پژوهشکده علوم اسلامی، علوم اجتماعی و علوم رفتاری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خبر داد و خواستار همکاری همهجانبه از سوی بخش اجرایی و پژوهش با آنها شد.
در پایان این مراسم دکتر عبدالله توکلی به عنوان معاون جدید توسعه و مدیریت منابع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه معرفی و از خدمات دکتر اخوان علوی قدردانی شد.
همچنین حجتالاسلام طیب حسینی به عنوان مدیر جدید اداره تحصیلات تکمیلی معرفی شده و از حفیظ الله فولادی مدیر قبلی این اداره تقدیر شد.
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