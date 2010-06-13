به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی ضمن محکوم کردن توهین به یادگار امام (ره) گفت: شما را به صبر و استقامت توصیه می کنم. من لحظه ای که در تلویزیون آن توهینهای جمع اندک را ملاحظه کردم از صمیم قلب برای شما دعا کردم.

وی با اشاره به فرازی از صحیفه سجادیه در دعای 38 - اللهم انی اعتذرالیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره خداوندا عذر می خواهم درباره مظلومی که در حضور من مورد ستم واقع شده من او را یاری نکرده باشم - اضافه کرد: آنچه آن روز واقع شد ظلمی آشکار بود که به امام و بیت امام روا داشته شد.



آیت الله جوادی آملی، حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی را به شرح صدر توصیه و تاکید کرد: دل خود را وسیع گردانید، منتظر لطف خداوند باشید و توکل خویش را جز به خداوند متعال متوجه نقطه ای دیگر نگردانید که خداوند متعال بهترین مدد کار است.