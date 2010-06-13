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۲۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

یک استاد حوزه و دانشگاه:

علم و دین دریچه‌ای به عالم واقع هستند/ تفکیک علوم انسانی از طبیعی معضل غرب

قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه گفت: علم و دین دریچه‌ای به عالم واقع هستند و مهم این است که بشر بتواند این دو دریچه را با یکدیگر مطابقت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا ظهر یکشنبه در سلسله نشست‌های علمی علم دینی، علم انسانی با موضوع امکان سنجی و موضوع شناسی، تمایزات و تشابهات که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: ادبیات وسیعی در تحلیل ماهیت علم، فلسفه علوم، علوم اجتماعی، روش شناسی و معرفت شناسی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: زمانی که نیوتن نخستین انقلاب علمی را شکل داد، فلاسفه به این فکر افتادند تا این انقلاب را در علم فلسفه نیز انجام دهند و از آن الگویی بردارند تا در علوم دیگر نیز بکار گیرند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فلسفه علم بحث‌های بسیار زیادی صورت گرفته است، بیان داشت: ما در دنیای غرب شاهد پیدایش مکاتب هژمونی و... هستیم و یکی از معضلات غرب تفکیک علوم انسانی از علوم طبیعی است.

وی اضافه کرد: در غرب بنا به دلایلی در عصر جدید علوم طبیعی از علوم انسانی تفکیک شدند و ما الان با حوزه‌های جدا از هم از قبیل اقتصاد، سیاسی و... مواجه هستیم.

علم صرفا یک فعالیت برای حل مسئله نیست

قائمی‌نیا گفت: علم این گونه نیست که مانند یک آینه تخت واقع نمای علم خارج باشد بلکه عناصر بسیاری در واقع نمایی علم وجود دارد و کامل‌ترین علم است که عالم واقع را کامل نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها اعتقاد دارند که علم کاشفی ندارد، خاطرنشان کرد: این گروه اعتقاد دارند که علم فرایندی است که دانشمندی پی می‌گیرد و هر دانشمندی برای خود عالمی دارد و این عالم‌ها به یکدیگر راه ندارد، البته جریانی که در قرن 20 پدید آمد اعتقاد داشت که علم یک کاشفیت دارد و از سوی دیگر مسمومیت بشر نیز محسوب می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: علم دو جنبه دارد، جنبه نخست خلاقیت علم است و جنبه دیگر تاثیرپذیری علم است، علم صرفا یک فعالیت برای حل مسئله نیست و دانشمند هم زندگی می‌کند و هم علم تولید می‌کند و هم متاثر از برخی مسائل است.

قائمی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آسیب شناسی در این بحث می‌تواند به ما کمک کند، اظهار داشت: یکی از مشکلات ما بیشتر به شکل‌ها و گونه‌های علمی بر می‌گردد که در غرب با آن مواجه می‌شویم.

علم غربی را جدی بگیریم

وی با بیان اینکه ما باید علم غربی را جدی بگیریم، بیان داشت: فلسفه اسلامی که بهترین دستاورد در سنت تفکر اسلامی است از جایی شکل گرفت که تفکر یونانی پایان یافته بود، علم از صفر شروع نمی‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از ابتدا یک علم را تدوین کند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: دانشمند کار خود را از جایی شروع می‌کند که دیگران تا آنجا رفته باشند، علم یک پدیده خلق الساعه نیست و در یک جامعه علمی پیدا می‌شود، علم یک فرآیند تدریجی زمان‌بر است، هم علوم جدید یک خط تاریخی را طی می‌کنند و هم علوم دینی این مسیر را طی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که ما با آن مواجه هستیم این است که ابتدا سراغ بحث‌های مفهومی می‌رویم، اظهار داشت: ما باید ابتدا ببینیم آنچه که متفکران دینی در آن ورود داشته‌اند چه بوده است و در حوزه‌های مختلف علم دینی به چه صورت خواهد بود.

قائمی‌نیا با بیان اینکه برهان به معنای سینوی یکی از مشکلات فلسفه است، یادآور شد: ما باید برهان سینوی را کنار بگذاریم و علم را فرآیند حل یک مسئله بشماریم و بدانیم که فکر بشری این گونه است که ممکن است در بسیاری از حوزه‌ها به نتیجه نرسد.

وی گفت: سه جریان فکری در فلسفه اسلامی وجود دارد، جریان نخست سنت گرایی است که تلاش می‌کند علم سنتی را احیا کند، جریان دوم نوگرایی است و تفکر سوم انتقادی است.

کد مطلب 1100268

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