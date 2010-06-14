حمید قاسمی امیر در گفتگو با مهر در خصوص هشدارهای جدید بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از فعالیت 5 شرکت تعاونی اعتباری که در حال حاضر مشغول به فعالیت است، گفت: متاسفانه علیرغم تلاش وزارت تعاون و فراخوان بانک مرکزی، 5 شرکت تعاونی اقدام به تکمیل فرمهای فراخوان و ارسال درخواست تطبیق با ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی نکردند.

جزئیات تخلفات محرز 5 تعاونی اعتباری



متاسفانه این تعاونیها نه تنها خود را ملزم به تبعیت از قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند بلکه به سرعت در حال افزایش شعبات خود نیز هستند. وزارت تعاون:

مدیرکل تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون اظهار داشت: به دلیل اینکه این 5 تعاونی به اخطارهای صادره توجهی نکردند، کمیسیون نظارتی تصمیم گرفت از طریق قانونی نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات اقدام کند چون این تعاونیها نه تنها فرم و درخواست صدور مجوز را پرنکردند، بلکه نرخ سود خود را نیز اعلام نمی‌کنند تا بتوان آن را با ضوابط بسته سیاستی و مصوبه شورای پول و اعتبار تطبیق داد.

قاسمی امیر با تاکید بر اینکه به دلیل محرز شدن تخلف در 5 تعاونی اعتباری برخورد با آنها صورت خواهد گرفت، ادامه داد: از این طریق به بانکها نیز اعلام شد تا ارتباط مالی و اعتباری خود را با این تعاونیها قطع کنند و نسبت به افتتاح حساب و سایر امور بانکی ممانعت به عمل آورند.

تقسیم بندی تعاونیهای اعتباری به سه دسته

وی با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی تعاونیهای اعتباری این تعاونیها به 3 دسته تقسیم بندی شدند، خاطر نشان کرد: گروه اول آنهایی هستند که توانستند با تکمیل فرم درخواست مجوز و همچنین اعلام نرخ سود خود برای تطبیق با بسته سیاستی بانک مرکزی، وضعیت سپرده پذیری و روش اعطای تسهیلات خود را مشخص کنند که در این ارتباط مجموعه عملکرد آنها با مصوبات شورای پول و اعتبار مطابقت داده شد.

این مقام مسئول در بخش تعاون دسته دوم تعاونیهای اعتبار را شامل آنهایی دانست که ضمن تکمیل فرمهای مربوطه توانسته اند گزینه انتخابی خود مبنی بر اینکه چگونه ادامه کار خواهند داد را نیز اعلام کرده اند به نحوی که انتخاب تشکیل بانک، موسسه مالی و اعتباری و موسسه قرض الحسنه در گزینه معرفی شده تعاونیهای اعتباری البته بر اساس مواردی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، وجود دارد.

هشدار؛ لیست سیاه باز است

قاسمی امیر با بیان اینکه دسته دوم تعاونیهای اعتباری نتوانسته اند عملا نسبت به تطبیق نرخ سود خود در زمینه سپرده پذیری و همچنین پرداخت تسهیلات اقدام کنند، گفت: به این گروه فرصتی داده شد تا بتوانند وضعیت خود را با مقررات بانک مرکزی و وزارت تعاون تطبیق دهند و در غیر این صورت در لیست سیاه (بلک لیست) وزارتخانه و بانک مرکزی قرار می گیرند.

مدیرکل تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون تصریح کرد: متاسفانه دسته سوم تعاونیهای اعتباری آنهایی هستند که نه فرم تقاضا را تکمبل کرده اند و نه اینکه شرایط خود را اعلام می کنند و همچنین توجهی نیز به فرمتهای 14 گانه اعلام شده، بیان وضعیت سپرده پذیری و نرخ سود تسهیلات ندارند بنابراین به دلیل عدم مطابقت اقدمات آنها با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، هم اکنون 5 تعاونی با تمسک به افراد و دستگاهها و یا از طریق برخی متنفذین جامعه کار خود را به صورت غیرقانونی پیش می برند.



تخلفات پنج تعاونی اعتباری محرز شده و آنها هم اکنون با تمسک به برخی افراد و دستگاهها و یا از طریق برخی متنفذین جامعه، کار خود را به صورت غیرقانونی پیش می‌برند. قاسمی امیر:

وی تاکید کرد: متاسفانه این تعاونیها نه تنها خود را ملزم به تبعیت از قوانین بانک مرکزی نمی دانند، بلکه به سرعت نیز در حال افزایش شعبات خود هستند. بنابراین بر اساس تفاهم وزارت تعاون با بانک مرکزی به این دسته از تعاونیها اخطار داده شده است و توسط بانک مرکزی به بانکها نیز اعلام شد که از افتتاح حساب و همکاری با آنها خودداری کنند.

قاسمی امیر سپس در پاسخ به این سئوال که هم اکنون تعاونیهای تایید صلاحیت شده چه گزینه ای را برای ادامه کار انتخاب کرده اند؟ گفت: تاکنون بیشترین گزینه های انتخابی تعاونیهای اعتبار تشکیل بانک و موسسه اعتباری بوده است.

تشکیل بانک در صدر بیشترین تقاضا

این مقام مسئول در وزارت تعاون ادامه داد: همچنین تشکیل بانک تعاونی سهامی عام به صورت انفرادی و یا تجمیعی نیز مطرح شده است. تقاضای دیگر مطرح شده مربوط به درخواست ادغام برای تشکیل یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری است که این موارد بیشتر به دلیل بالا رفتن قدرت تامین سرمایه اولیه تعاونیهای اعتباری انجام شده است.

وی در زمینه حداقل سرمایه مورد نیاز تعاونیهای اعتباری برای ادامه کار نیز بیان داشت: تامین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز تعاونیهای اعتبار بر اساس اعلام بانک مرکزی برای تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری باید صرفا از طریق سهامداران تامین شود و در این زمینه کمک گرفتن از سپرده گذاری متقاضیان و مشتریان قابل پذیرش نیست چون سپرده مشتری جزو سرمایه موسسه و یا بانک نخواهد بود.

به گزارش مهر، در سالجاری بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون طرح ساماندهی تعاونیهای اعتبار را در با سرعت در دستور کار خود قرار داد و از این طریق تاکنون بیش از هزار تعاونی اعتباری توانسته اند مجوز ادامه فعالیت مالی و اعتباری بر اساس بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را دریافت کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکشنبه هفته جاری در اطلاعیه ای اعلام کرده است: اعلام کرد: پیرو برگزاری گردهمایی مدیران شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد با مقامات و مسئولین بانک مرکزی و وزارت تعاون درتاریخ 3/3/1389 اکثر قریب به اتفاق این موسسات نسبت به تکمیل فرم های اطلاعاتی و کاهش نرخ انواع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری وتسهیلات مطابق با مفاد بسته سیاستی - نظارتی سال 89 اقدام نموده اند.

این بانک تصریح کرده است: تعداد 5 شرکت تعاونی اعتباری که اقدامات موردنظر بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را رعایت ننموده اند اسامی آنها به کلیه بانکهای کشور جهت جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات بانکی اعلام شده است.

بانک مرکزی هشدار داده است: درصورت ادامه روند غیرقانونی تعاونیهای متخلف از فعالیت آنان توسط مراجع محترم قضایی و پلیس محترم اطلاعات و امنیت عمومی ناجا جلوگیری به عمل خواهد آمد و مدیران ذی ربط نیز به جرم اخلال در نظام پولی و بانکی کشور مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بانک مرکزی به این تعاونی‌ها اخطار داده است: چنانچه ظرف مهلت دو روز از ابلاغ این اطلاعیه نسبت به کاهش نرخهای انواع تسهیلات و سپرده‌ها مطابق مفاد بسته سیاستی - نظارتی سال جاری اقدام ننمایند اقدامات قانونی علیه این گروه از موسسات نیز به عمل خواهد آمد.

‌حمید تهرانفر مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از موسسات بدون مجوز از مدیریت خارج شده‌اند و به هیچ مقامی پاسخگو نیستند، گفته است: این موسسات بدون مجوز از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی کنند و هر کاری که می‌خواهند انجام می دهند.

وی در مورد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت بانک مرکزی اظهارداشته است: بانک مرکزی حجت را بر تمام این موسسات تمام کرده و دیگر فرصتی باقی نمانده و هم اکنون زمان برخورد با آنها فرارسیده است.

‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزوده است: سال گذشته تعداد زیادی از موسسات و تعاونی های بدون مجوز را زیر چتر نظارتی بانک مرکزی آوردیم و تکلیف آنها را مشخص کردیم.