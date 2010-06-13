درگیریهای قومی در قرقیزستان ادامه دارد / افزایش شمار کشته ها به 100 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خشونتهای قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان به شهر جلال آباد رسید. این خشونتها که از چند روز پیش در مرکز ایالت جنوبی اوش شروع شده تا کنون حدود 100 کشته برجای گذاشته است.

خبرگزاری آکی پرس قرقیزستان شمار مجروحان درگیری قومی در خیابانهای مناطق جنوبی این کشور را بیش از هزار نفر اعلام کرده است. در جریان درگیریهای مذکور همچنین اماکن عمومی و فروشگاهها مورد حمله و غارت قرار گرفته و جو ناامنی بر شهرهای جلال آباد و اوش حکمفرما شده است.

این در حالی است که پلیس این کشور از روز جمعه در این منطقه حالت فوق العاده اعلام کرده است. دولت قرقیزستان روز شنبه نیز مجوز شلیک گلوله را برای نیروهای نظامی و امنیتی به منظور سرکوب مخالفان صادر کرد.

به گفته شاهدان عینی در جریان درگیریهای امروز در شهر اوش بسیاری از ساختمانهای محل زد و خورد طرفین به آتش کشیده شده است. شاهدان از بروز فاجعه ای انسانی در جنوب قرقیزستان که به میدان جنگی واقعی تبدیل شده، خبر می دهند.

دیروز منابع قرقیزستان از درخواست رسمی "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت از مسکو برای اعزام نیروی نظامی حافظ صلح برای پایان دادن به درگیریهای خونین مناطق جنوبی خبر دادند. با این حال سخنگوی "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه ضمن رد این درخواست اعلام کرد: اعزام نیروهای حافظ صلح مستلزم دریافت مجوز از سازمان ملل متحد است.