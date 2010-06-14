ناکارامدی تحریم های آمریکا در برابر ایران/ تداوم سیاست "صبر و فشار"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در تحلیلی به قلم "دیوید سانگر" نوشت : در حالی که همه بر این نظر متفق القول اند که این تحریمها نیز مانند تحریمهای قبلی با شکست روبرو می شود بنا براین دولت اوباما دقیقا" باید چه اقدامی انجام دهد؟

وی افزود : در حال حاضر صحبت از طرحهای A،B،C حاشیه خلیج فارس شنیده می شود، اما دولت اوباما به طور علنی درباره آنها سخنی به میان نمی آورد. این طرح ها شامل برنامه های نظامی برای مهار و محدود کردن ایران و نیز پروژه سازمان سیا معروف به تخلیه مغزها برای خارج کردن نخبه های هسته ای ایران است. در واقع دولت اوباما طرح مخفیانه دولت بوش برای ضربه زدن به ساختار برنامه هسته ای ایران را سرعت بیشتری داده است.

بر اساس تحلیل مذکور، اوباما در فعالیتهای دیپلماسی خود از تهدید نظامی اسرائیل علیه برنامه اتمی ایران نیز استفاده کرده است.

نیویورک تایمز نوشت : اما وقتی از طراحان و کارشناسان این طرحها سئوال می شود که به چه نتیجه ای رسیده اند آنها بدون درنگ می گویند این اقدامات کافی نیست. آنها معتقدند که چنانچه این فشارها و اقدامات تداوم یابد ممکن است سرعت برنامه هسته ای ایران را کاهش دهد و در نهایت ایران مجبور به آمدن به سر میز مذاکره شود.

در ادامه این گزارش آمده است که حتی شخص اوباما نیز در سخنان روزهای اخیر خود اعتراف کرد دولت ایران یک شبه تغییر روش نخواهد داد، ولی در درازمدت هزینه های آن سنگین می شود.

این گزارش می افزاید: به نظر می رسد دولت اوباما سیاست واقع گرایانه "صبر و فشار" را اتخاذ کرده، اما این سیاست با مانع گذشت زمان روبرو است. چرا که ایران به مرحله ای نزدیک می شود که دیگر امکان بازگشت ندارد. ایران در واکنش به قطعنامه جدید اعلام کرده است که در روابط خود با آژانس بین المللی تجدید نظر خواهد کرد.

نیویورک تایمز در این گزارش تصریح کرد : برخی از مقامهای ارشد پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) و سرویسهای اطلاعاتی می گویند سیاست کاخ سفید در ادامه فعالیتهای هسته ای ایران مشخص نیست و کسی نمی پرسد که تا چه مرحله ای ایران اجازه پیشرفت دارد و خطرات آن چه خواهد بود. بنابراین مسیر مشخصی ترسیم نشده که اگر ایران از آن خط و مسیر عبور کرد آمریکا چه خواهد کرد.

در ماه ژانویه وزیر دفاع آمریکا طی یادداشتی از شورای امنیت ملی خواست تا راهبرد و تاکتیک آمریکا در قبال ایران را ترسیم کند. وی قبلا" گفته بود که دو چهارم تحریمها کافی نخواهد بود.

نیویورک تایمز با تاکید بر ناکارامدی تحریمهای علیه جمهوری اسلامی ایران افزود : تحریمها معمولا" یک ابزار ظاهری در دست روسای جمهور بوده و معمولا" کاری از پیش نمی برند. تاریخ نشان داده است که اینگونه تحریمها مانع دستیابی کشورها به فناوری هسته ای نشده است.



این روزنامه همچنین به حمایت آمریکا از گروههای ضد انقلاب و دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد.



نیویورک تایمز در پایان تحلیل خود می نویسد بنابراین معلوم نیست که اقدامات مخفیانه دولت اوباما تا چه اندازه کارایی داشته باشند، ولی مشخص است که این تحرکات نیز مانند تحریمها اثر چندانی نخواهد داشت مگر اینکه اوباما خوش شانس باشد.