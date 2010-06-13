به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این دانشنامه مناسبتی که حاوی 151 مطلب شامل؛ پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده کتاب، چکیده پایان نامه می باشد، تسهیل در امر تحقیق و پژوهش محققان مدنظر قرار گرفته است.
معرفی امام، دوران امامت، اخلاق و فضایل امام، سیره عملی امام، شخصیت و آثار علمی امام، توصیههایی از امام، اصحاب و شاگردان از نمایههای این دانشنامه میباشد.
امام(ع) ازنگاه اهل بیت، امام(ع) از دیدگاه اندیشمندان، امام در آینه شعر و ادبیات، پرسش و پاسخ، کتاب و کتاب شناسی امام(ع) ، امام رسانه و اینترنت از جمله دیگر نمایههای دانشنامه امام محمد باقر(علیه السلام) است.
علاقمندان میتوانند جهت استفاده از این دانشنامه غنی به آدرس اینترنتی www.hawzah.net مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: در شب ولادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت، دانشنامه امام محمد باقر(علیه السلام) توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بر روی پایگاه اینترنتی حوزه به روز رسانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این دانشنامه مناسبتی که حاوی 151 مطلب شامل؛ پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده کتاب، چکیده پایان نامه می باشد، تسهیل در امر تحقیق و پژوهش محققان مدنظر قرار گرفته است.
نظر شما