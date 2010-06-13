به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این دانشنامه مناسبتی که حاوی 151 مطلب شامل؛ پرسش و پاسخ، چکیده مقالات، گزیده کتاب، چکیده پایان نامه می باشد، تسهیل در امر تحقیق و پژوهش محققان مدنظر قرار گرفته است.



معرفی امام، دوران امامت، اخلاق و فضایل امام، سیره عملی امام، شخصیت و آثار علمی امام، توصیه‌هایی از امام، اصحاب و شاگردان از نمایه‌های این دانشنامه می‌باشد.



امام(ع) ازنگاه اهل بیت، امام(ع) از دیدگاه اندیشمندان، امام در آینه شعر و ادبیات، پرسش و پاسخ، کتاب و کتاب شناسی امام(ع) ، امام رسانه و اینترنت از جمله دیگر نمایه‌های دانشنامه امام محمد باقر(علیه السلام) است.



علاقمندان می‌توانند جهت استفاده از این دانشنامه غنی به آدرس اینترنتی www.hawzah.net مراجعه کنند.

