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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و همچنین آغاز تمرینات تیم فوتبال زیر 19 سال ایران از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با اول رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم ژوئن سال 2010 میلادی.

- چهارمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:
گروه E:
* هلند - دانمارک، ساعت 16
* ژاپن - کامرون، ساعت 18:30
گروه F:
* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23

- با برگزاری دو مبارزه انتخابی در اردوی تیم تکواندو نوجوانان که امروز برگزار می‌شود، دو نماینده اعزامی ایران به نخستین دوره المپیک نوجوانان معرفی می‌شوند.

- تمرینات تیم فوتبال زیر 19 سال ایران برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های جوانان ژاپن و عراق از امروز با حضور 26 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- نشست مسئولان فدراسیون کاراته برای انتخاب مدیر فنی تیم ملی کاراته امروز در محل این فدراسیون برگزار می‌شود.

کد مطلب 1100306

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