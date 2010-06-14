تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با اول رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم ژوئن سال 2010 میلادی.

- چهارمین روز از نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آفریقای جنوبی پیگیری می‌شود:

گروه E:

* هلند - دانمارک، ساعت 16

* ژاپن - کامرون، ساعت 18:30

گروه F:

* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23

- با برگزاری دو مبارزه انتخابی در اردوی تیم تکواندو نوجوانان که امروز برگزار می‌شود، دو نماینده اعزامی ایران به نخستین دوره المپیک نوجوانان معرفی می‌شوند.

- تمرینات تیم فوتبال زیر 19 سال ایران برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌های جوانان ژاپن و عراق از امروز با حضور 26 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- نشست مسئولان فدراسیون کاراته برای انتخاب مدیر فنی تیم ملی کاراته امروز در محل این فدراسیون برگزار می‌شود.