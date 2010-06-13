به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، وزارت کشور عراق از افزایش قربانیان انفجارهای امروز در برابر بانک مرکزی در خیابان الرشید در مرکز بغداد خبر داد.



انفجارهای امروز در نزدیک بانک مرکزی بغداد، دست کم 15 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت.



این انفجارها در مخازن سوخت ویژه تولید برق متعلق به بانک مرکزی و همچنین تیراندازی که منبع آن مشخص نشده است، رخ داده است.



رسانه های عربی همچنین از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و زخمی شدن شش نظامی دیگر بر اثر انفجار در بغداد خبر دادند.



خبر دیگر اینکه، 13 مظنون در جنوب تکریت، 16 فرد تحت پیگرد در بعقوبه و یکی از سرکردگان القاعده در کرکوک دستگیر شدند.



همچنین 6 مرد مسلح نیز در عملیات نیروی امنیتی در شرق موصل دستگیر شدند، پلیس الانبار هم از دستگیری یکی از سرکردگان گروه موسوم به دولت اسلامی عراق در شرق فلوجه خبر داد.



حمله مسلحانه در شمال تکریت در استان صلاح الدین سبب زخمی شدن یک افسر ارتش عراق شد.