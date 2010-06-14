بهره برداری از اولین روتور ژنراتور GE-F9 در نیروگاه شهید رجایی قزوین

محمدحسن پورولی مدیر شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین گفت: نیروگاه شهید رجایی با قدرت تولید نامی دو هزار و 40 مگاوات دارای 13 واحد نیروگاهی مشتمل بر چهار واحد بخار 250 مگاواتی ، سه واحد بخار 100 مگاواتی و شش واحد گازی 123 مگاواتی مدل GE-F9 است.

وی افزود: در واحد گازی فرآیند تولید انرژی الکتریکی در اثر تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی در محفظه احتراق، انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی در توربین و انرژی الکتریکی در ژنراتور صورت می گیرد.

پورولی خاطرنشان کرد: ژنراتور از سه بخش اصلی استاتور، روتور و سیستم تحریک تشکیل شده است و روتور

دارای بدنه اصلی، سیم پیچ و رینگ نگهدارنده است.

این مسئول گفت: ژنراتور واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی ساخت شرکت آلستوم است که ضعف طراحی در سیستم خنک کاری آن موجب دفرمه شدن و سوختن شینه های روتور می گردد که این مسئله موجب می شود برای تعمیر و بازسازی زمان نسبتا طولانی در حمل ژنراتور از نیروگاه به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، دمونتاژ و تعویض کامل شینه ها و عایق ها و انتقال مجدد روتور به نیروگاه صرف و نیروگاه به مدت طولانی از مدار تولید خارج شود که در فصل تابستان و زمان اوج مصرف نامطلوب است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی قزوین اضافه کرد: با توجه به این موضوع ضرورت وجود روتور یدکی برای واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی احساس می شد که به همین دلیل در سال 84 دفتر فنی تولید شرکت توانیر به پیروی از سیاستهای دولت و مسئولان ارشد صنعت برق با انتخاب شرکت نیروگاهی ایران برای این کار نسبت به تهیه و تامین قطعات نیروگاهی و روتور با کمک متخصصان داخلی اقدام شد.

پورولی تصریح کرد: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از طریق مهندسی معکوس ساخت ژنراتور را برای اولین بار در کشور آغاز کرد که ابتدا ساخت بدنه روتور توسط پیمانکار خارجی انجام شد و سپس مونتاژ و نصب شینه ها و عایق ها، ریتینگ رینگ روتور و تستهای نهایی الکتریکی، مکانیکی و بالانس آن بطور کامل در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام و پس از تکمیل مراحل ساخت به نیروگاه شهید رجایی منتقل و در واحد شش گازی و با بار کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این کار علاوه بر کاهش زمان به مدارآوردن واحدها و انتقال دانش فنی، تقویت تخصص ساخت روتور نیروگاهی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر با توجه به اینکه با ساخت و نصب روتور ژنراتور واحد گازی GE-F9 روتور یدکی برای واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی هم تامین شده، آمادگی بیشتری برای تولید انرزی در تابستان برای نیروگاه ایجاد شده است.

ساخت این روتور در داخل کشور با توجه به استفاده نیروگاه های دیگر کشور از جمله فارس، منتظر قائم، خوی، آبادان، یزد، شریعتی و نیشابور از این نوع ژنراتور از اهمیت خاصی برخوردار است.