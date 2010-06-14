برداشت جو از مزارع کشاورزی استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت 32 هزار و 64 هکتار آبی و سه هزار و 568 هکتار دیم است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که امسال با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی بیش از 112 هزار تن محصول برداشت شود.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت کشت این محصول برای تعلیف دام و صنایع وابسته کشاورزی تصریح کرد: در سال زراعی جاری به منظور ارتقای محصول مزرعه و افزایش کمی و کیفی محصول طرح جامع مدیریت آرمانی در سطح 475 هکتار از اراضی استان با مشارکت پنج شرکت خدمات فنی و مشاوره‌ای بخش خصوصی اجرا شده است.



وی خاطر نشان کرد: مساعدت در کشت ارقام گواهی شده، اجرای طرح‌های تغذیه گیاهی ـ کنترل آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و خاک ورزی حفاظتی از مهمترین عملیات اجرایی در مزارع طرح جامع مدیریت آرمانی است.



جلیلوند با اعلام اینکه برداشت محصول جو در شهرستان بوئین ‌زهرا آغاز شده گفت: به منظور کنترل ضایعات در حین برداشت زیر نظر کمیته فنی برداشت غلات، اکیپ‌های ویژه، نظارت در زمان برداشت را بر عهده دارند.



وی تأکید کرد: در سال زراعی جاری برنامه ‌ریزی لازم به منظور فعالیت حدود 400 دستگاه کمباین بومی و مهاجر در سطح استان برای برداشت محصول گندم و جو توسط کمیته برداشت استان انجام شده است.



به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سال زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو دو هزار و 600 ریال تعیین شده است که این کار در شش مرکز خرید توسط عاملان سازمان تعاون روستایی انجام می شود و پیش بینی می شود حدود 70 هزار تن جو مازاد بر مصرف کشاورزان در سال زراعی توسط مراکز تعیین شده خریداری شود.

وی ارقام جو کشت شده در استان قزوین را شامل بهمن، فصیح و الفجر دانست و افزود: امسال بیش از یک هزار و 243 تن بذر گواهی شده نیز بین کشاورزان توزیع شده است.

جلیلوند اظهار داشت: همچنین بیش از شش میلیارد و 170 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای مساعدت در اجرای مراحل کاشت، داشت و برداشت در قالب تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک کشاوزی به بهره ‌برداران اعطا شده است.