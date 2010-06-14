تغذیه 14 میلیون متر مکعب آب در قزوین

یدالله ملکی در گفنتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با توجه به ریزش‌های جوی مناسب از ابتدای سال جاری تاکنون و با هماهنگی‌های به عمل آمده، بیش از 14 میلیون متر مکعب آب از سهمیه آب انتقالی از سد طالقان به استان قزوین از طریق حوضچه‌های تغذیه مصنوعی در شرق شهرستان قزوین به سفره آب‌های زیرزمینی دشت قزوین تغذیه شد.

وی افزود: این میزان تغذیه در طول بیش از 36 سال بهره‌برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین کم‌ سابقه بوده است.

ملکی تصریح کرد: تغذیه این میزان آب نقش بسزائی در تقویت سفره آب زیرزمینی منطقه داشته و مانع افت سطح آب زیرزمینی می‌شود.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای قزوین یادآورشد: همچنین در صورت تداوم روند بارش‌ها و مطلوب بودن ذخیره آب سد طالقان انجام تغذیه مصنوعی دشت قزوین تا سقف تخصیص سالانه مربوطه کماکان ادامه می‌یابد.