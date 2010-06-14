به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود پنجشنبه گذشته با دیدار انتخابی در اوزان اول و سوم ترکیب نهایی نفرات اعزامی دانشجویان به رقابتهای جهانی مشخص شود، به دلیل آسیب دیدگی احسان نقیب زاده، دیدار انتخابی وزن اول به روز یکشنبه موکول شد.
این دیدار روز گذشته برگزار شد و نقیب زاده 6 بر2 مقابل حسین بیات دیگر مدعی این وزن به پیروزی دست یافت تا وی به عنوان آخرین نفر جواز حضور در رقابتهای ویگا اسپانیا را دریافت کند.
یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو جهانی دانشجوان جهان طی روزهای هشتم تا سیزدهم تیرماه در شهر ویگا اسپانیا برگزار خواهد شد و تیم ایران با ترکیب احسان نقیب زاده، هادی مستعان، عباس شیخی، بهنام بیات، روح الله طالبی، مهران عسگری و حمیدرضا بیات برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل خود به مصاف حریفان می رود.
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