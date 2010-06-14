به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود پنجشنبه گذشته با دیدار انتخابی در اوزان اول و سوم ترکیب نهایی نفرات اعزامی دانشجویان به رقابتهای جهانی مشخص شود، به دلیل آسیب دیدگی احسان نقیب زاده، دیدار انتخابی وزن اول به روز یکشنبه موکول شد.

این دیدار روز گذشته برگزار شد و نقیب زاده 6 بر2 مقابل حسین بیات دیگر مدعی این وزن به پیروزی دست یافت تا وی به عنوان آخرین نفر جواز حضور در رقابتهای ویگا اسپانیا را دریافت کند.