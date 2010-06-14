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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۱۲

تا سال 93؛

350 هزار فرصت شغلی جدید در خوزستان ایجاد می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: تا سال 1393 بیش از 350 هزار فرصت شغلی جدید در خوزستان برای کاهش آمار بیکاری در استان ایجاد می شود.

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز خبر از تنظیم سند توسعه اشتغال استان و راهکارهایی برای افزایش ظرفیت تولیدی استان داد و افزود: پیش نویس سند توسعه اشتغال و تعداد فرصتهای شغلی برای سالهای 89 تا 93 در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی توسط سازمان کار و امور اجتماعی تنظیم شده و به موجب آن، ایجاد بیش از 350 هزار فرصت شغلی جدید در استان خوزستان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: فرصتهای شغلی ایجاد شده پیش گفته، بدون احتساب فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط صندوق مهر رضا(ع) است و تسهیلات بانکی مورد نیاز و اعتبارات دولتی و آورده های بخش تعاون نیز به زودی در جلسه کار و اشتغال استان خوزستان مورد بررسی قرار و در صورت تصویب به شورای عالی اشتغال کشور برای تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز ارسال خواهد شد.

وی در خصوص طرح بنگاههای زودبازده و اجرای آن در استان خوزستان اظهار داشت: تعدادی از این قبیل طرحها توسط بانکهای مختلف تائید شده ولی متاسفانه منجر به انعقاد قرارداد بین متقاضی و بانک نشده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان افزود: در برخی موارد بانکها عنوان می کنند به علت اینکه به بخش خصوصی واگذار شده اند با مشکل پرداخت تسهیلات مواجه شده اند که این موضوع هم از طریق مسئولین استانی و هم از طریق مسئولین کشوری به منظور تعیین خط اعتباری ویژه در حال پیگیری است.

کد مطلب 1100328

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