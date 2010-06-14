350 هزار فرصت شغلی جدید در خوزستان ایجاد می شود

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز خبر از تنظیم سند توسعه اشتغال استان و راهکارهایی برای افزایش ظرفیت تولیدی استان داد و افزود: پیش نویس سند توسعه اشتغال و تعداد فرصتهای شغلی برای سالهای 89 تا 93 در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی توسط سازمان کار و امور اجتماعی تنظیم شده و به موجب آن، ایجاد بیش از 350 هزار فرصت شغلی جدید در استان خوزستان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: فرصتهای شغلی ایجاد شده پیش گفته، بدون احتساب فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط صندوق مهر رضا(ع) است و تسهیلات بانکی مورد نیاز و اعتبارات دولتی و آورده های بخش تعاون نیز به زودی در جلسه کار و اشتغال استان خوزستان مورد بررسی قرار و در صورت تصویب به شورای عالی اشتغال کشور برای تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز ارسال خواهد شد.

وی در خصوص طرح بنگاههای زودبازده و اجرای آن در استان خوزستان اظهار داشت: تعدادی از این قبیل طرحها توسط بانکهای مختلف تائید شده ولی متاسفانه منجر به انعقاد قرارداد بین متقاضی و بانک نشده اند.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان افزود: در برخی موارد بانکها عنوان می کنند به علت اینکه به بخش خصوصی واگذار شده اند با مشکل پرداخت تسهیلات مواجه شده اند که این موضوع هم از طریق مسئولین استانی و هم از طریق مسئولین کشوری به منظور تعیین خط اعتباری ویژه در حال پیگیری است.