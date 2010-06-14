پنج بازیکن در لیست فروش فولاد قرار گرفتند

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: کادر فنی فولاد خوزستان، پنج بازیکن به اسامی سجاد فیض اللهی، مسعود آرمون، امیر عفراوی، مهرداد جماعتی و امیر خدامرادی را به عنوان بازیکنان مازاد اعلام و از مسئولان باشگاه درخواست کرد که نام آنها را در فهرست فروش بازیکنان قرار دهد.

وی افزود: علاوه بر این افراد، بازیکنانی نظیر جواد شیرزاد، غلامرضا رضایی، ملادن بارتولوویچ، لفته حمیدی، حجت الله زادمحمود، پیام حاجی نجف و ابوالفضل بهادرانی تاکنون از جمع فولادی ها جدا شده اند.

ابن قاسم همچنین عنوان کرد: سعید رمضانی هافبک میانی باسابقه و بازیکن دو فصل گذشته تیم فولاد خوزستان، قرارداد خود با این باشگاه را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا در لیگ برتر دهم نیز با پیراهن فولاد خوزستان به میدان برود.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان اضافه کرد: کاوه رضایی مهاجم جوان و آینده دار تیم فولاد که در فصل گذشته در تعدادی از دیدارهای این تیم در لیگ برتر فوتبال کشور نیز به میدان رفت نیز با حضور در باشگاه فولاد خوزستان و مذاکره با مسئولان این باشگاه بر سر تمدید قرارداد خود به توافق دست یافت.

وی اظهار داشت: قرارداد دو ساله ای بین طرفین امضا شد تا این مهاجم با آتیه که دو سال پیش، عنوان آقای گلی مسابقات نوجوانان آسیا در شهر تاشکند ازبکستان را همراه با تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان به دست آورد ، همچنان برای تیم محبوب خود به میدان برود.

تمرینات فولاد خوزستان برای حضور موفق در مسابقات فصل آینده ، از عصر شنبه بیست و دوم خردادماه در اهواز آغاز شده و فولادی ها در ادامه ، دو اردوی داخلی در شهرهای مشهد و ارومیه و یک اردوی خارجی در شهر قزلچه حمام ترکیه را نیز پیش رو خواهند داشت.