صبح امید هر روز از صدای خوزستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، صبح امید عنوان برنامه‌ای از صدای مرکز خوزستان که به تهیه کنندگی امید خسروی هر روز به جز روزهای تعطیل با مخاطبان خود همراه می شود.

این برنامه‌ در 50 قسمت 20 دقیقه ای با موضوع اجتماعی و با هدف ایجاد شور و نشاط صبحگاهی و آماده کردن شنوندگان برای شروع یک روز خوب ساخته شده است.



آیتمهای این برنامه شامل نمایش، گزارش، شوخی با خوانندگان و گوینده می باشد. این برنامه قرار است هر روز به جز روزهای تعطیل راس ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد از صدای مرکز خوزستان برای مخاطبین پخش شود.



لیلا حسن پور به عنوان گویند و بهروز ساعی به عنوان صدا بردار از دیگر عوامل سازنده این برنامه صبحگاه به حساب می آیند.



همچنین مجموعه برنامه انرژی در ایران 1404 عنوان برنامه ای است از سیمای خوزستان که به تهیه کنندگی قاسم عبادی فر ساخته شد.



این برنامه با موضوع علمی و فرهنگی به مقوله انرژی های مختلف و موارد کاربرد آنها به ویژه انرژی خورشیدی در استان خوزستان می پردازد. انرژی در ایران 1404 به صورت ضبطی و در قالب گزارشی در پنج قسمت 30 دقیقه ای تولید شده است.



آیتم های این برنامه شامل:کارشناس، اساتید و فرهیختگان علمی استان و کشور، آرم ، گزارش و وله است.