استفاده از دریا برای مسئولان باید به فرصت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از خادمان سفر مازندران در سالن هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بسیاری به واسطه غریق دریا، سرمایه گذاری در این حوزه را تهدید آمیز قلمداد کردند.

وی خاطرنشان کرد: جاذبه های طبیعی و بکری که در دریا وجود دارد سبب شده که سالانه گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور و جهان برای بازدید از دریای مازندران به این استان سفر کنند.

جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفر مازندران با اشاره به ورود بیش از 11 میلیون گردشگر نوروز امسال به استان بیان کرد: دولت اعتبارات و اقدامات مناسبی برای اجرای طرح های آزاد سازی ساحل دریا صورت داده است.

ابراهیمی با بیان اینکه طرحهای ساماندهی سواحل دریای مازندران باید با جدیت بیشتری از سوی سرمایه گذاران پیگیری شود یادآور شد: از 338 کیلومتر نوار ساحلی دریای مازندران حدود 80 درصد دست دوایر دولتی بوده که آزاد شده است.

وی با اعلام این مهم که در سفر سوم دولت به مازندران دریا عامل فرصت برای دولتمردان تبیین خواهد شد افزود: با تکیه بر این رویکرد به دنبال تشکیل سازمان عمران سواحل بوده تا بتوانیم بسیاری از طرحهای دریا قابل اجرا در سواحل را ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به اینکه مازندران باید قطب گردشگری کشور شود افزود: همدلی و اتحاد اعضای ستاد تسهیلات سفر در مازندران سبب شده تا بتوانیم این استان را به آرمان نهایی در توسعه گردشگری سوق دهیم.

ابراهیمی با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان تسهیلات ملی و استانی برای طرح های گردشگری مازندران گفت: ساماندهی ساحل در دریای مازندران به اعتبار ملی نیاز دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با قدردانی از تلاش نیروی انتظامی استان در تامین امنیت و رفاه گردشگران نوروزی مازندران افزود: این نهاد توانست بسیاری از نارسایی های سایر دستگاه های اجرایی استان را پوشش دهد.

وی با اشاره به مصوبه سفرهای دولت مبنی بر ایجاد 120 منطقه نمونه گردشگری در مازندران تاکید کرد: این مناطق نمونه گردشگری باید با سازوکار ویژه به سرمایه گذاران واگذار شود.