سفر عمرو موسی به غزه برای در هم شکستن حلقه محاصره کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مطلبی به سفر عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب به نوار غزه اشاره کرد و نوشت : عمرو موسی برای اولین بار محاصره تحمیلی و ظالمانه علیه نوار غزه را با تاخیر فراوان یعنی پس از گذشت چهار سال شکست.

در این مقاله با عنوان "لغو محاصره ... اقدامی بشر دوستانه" آمده است : دبیرکل اتحادیه عرب همچنین با سفر خود به غزه حامل ارسال پیام اعراب مبنی بر لغو حلقه محاصره ظالمانه علیه نوار غزه است که البته این تصمیم نیاز به سازوکارهایی برای اجرایی شدن نیز دارد.

روزنامه الجمهوریه مصر در ادامه ابراز امیدواری کرد : این سفر عمرو موسی منجر به ایجاد آشتی ملی بین فلسطینیان که از مدتها پیش انتظار آن می رود، شود.

این روزنامه مصری که به سفر عمرو موسی به غزه بسیار امید بسته است، در ادامه تاکید می کند : حتی ممکن است این سفر زمینه ای برای آغاز ساخت ویرانه هایی که جنایتکاران جنگی اسرائیل بر جا گذاشتند، ایجاد کند، آن هم در وضعیتی که نه تنها اثری از ایفای نقش جامعه بین الملل دیده نمی شود، بلکه در مقابل، آمریکا در راستای حمایت بی چون و چرا از رژیم اسرائیل درصدد سرپوش نهادن بر خوی نژاد پرستی اسرائیلی ها است.

الجمهوریه می نویسد : لغو محاصره نوار غزه و پایان دادن به انزوای یک و نیم میلیون فلسطینی، اقدامی بشر دوستانه است که بازگشتی ندارد و حتی نباید در قبال این تصمیم سازشی انجام شود؛ آن هم با توجه به مانورهای سیاسی که بین طرفهای مختلف در سطح بین الملل از جمله رژیم صهیونیستی دیده می شود.

این روزنامه عرب زبان در پایان اشاره می کند : رژیم صهیونیستی می خواهد ملت فلسطین را به تسلیم خود در آورد و همچنین سلاح مقاومت را از آنان که در جهت دفاع از سرزمین و حقوق غصب شده آنها استفاده می کنند، بگیرد، اما صهیونیستها این را بدانند که اراده ملتها همیشه غالب و پیروز است.