توطئه ای برای منحرف کردن روند تحقیقات بین المللی درباره جنایت اخیر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر در مطلبی با عنوان "اسرائیل و تحقیق بین المللی" به نکته تامل برانگیزی درباره تحقیقات بین المللی درباره حمله به "کاروان آزادی" اشاره کرد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، آمریکا در تلاش برای نجات سران اسرائیل از ورطه قانونی است که از حمله خونین صهیونیستها به کاروان آزادی در آبهای بین المللی ایجاد شده است .

گفتنی است حمله به کاروان آزادی در نیمه شب 10 خرداد و پس از آن صورت گرفت که 6 کشتی این کاروان به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک رسیدند، در این زمان کشتیهای صهیونیستی با پرچم های سفید در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کرده و بالگردهای این رژیم نیز آن را هدف قرار دادند. این حمله 9 کشته و 48 زخمی برجای گذاشت.

الوطن هشدار داد: آمریکا درصدد است با همکاری اسرائیلی ها بر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشکیل کمیته تحقیق بین المللی به منظور بررسی حمله به "کاروان آزادی" که شماری کشته و زخمی برجا گذاشت، تاثیر بگذارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد سه شرط را برای تشکیل کمیته تحقیق بین المللی مذکور قائل شده است اول اینکه مستقل باشد دوم از شان و جایگاه مورد قبولی برخوردار بوده و سوم اینکه شفاف عمل کند.

این روزنامه نوشت : اسرائیل و آمریکا خوب می دانند که در صورت تشکیل چنین کمیته ای برای تحقیق قطعا این کمیته جنایت اسرائیل را در آبهای بین المللی به شکلی بسیار قاطعانه محکوم می کند که این محکومیت خود زمینه را برای تصمیم بین المللی دیگر یعنی مجازات سران اسرائیلی آماده می کند.

این درحالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دو روز گذشته از تصمیم آمریکا و اسرائیل برای تحت تاثیر قرار دادن این کمیته پرده برداشت و گفت: واشنگتن برای تشکیل کمیته تحقیقی که اسرائیل ریاست آن را برعهده داشته باشد، تلاش می کند و در ادامه برای فریب دادن افکار عمومی افزود: البته آمریکا با شرکت دیگر طرفهای بین المللی در این کمیته هیچ مخالفتی ندارد.

خلاصه کلام اینکه همکاری آمریکا و اسرائیل این بار با این هدف انجام می شود که دولت اسرائیل بتواند بر روند تحقیق با حمایت آمریکا تاثیر بگذارد.

اما الوطن در پایان می نویسد : انتظار ملتهای عرب از دولتهای خود فعال کردن اقدامات دیپلماتیک برای خنثی سازی چنین دسیسه ای است.