احداث 500 کیلومتر بزرگراه در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای توسعه صنعت حمل و نقل در استان کردستان، برنامه ریزی لازم برای احداث 500 کیلومتر بزرگراه در سالهای 89 و 90 در این استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار افزایش میزان بزرگراه های استان کردستان، توجه جدی به تبدیل راه های فرعی استان به اصلی و آسفالت راه های روستایی از جمله دیگر برنامه های اداره کل راه و ترابری استان کردستان در این دو سال به شمار می رود که امیدواریم با نگاه ویژه وزارت خانه و افزایش سهم استان از اعتبارات ملی و استانی این برنامه را عملیاتی نمائیم.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان وضعیت فعلی طول بزرگراه و درصد بهره مندی مناطق روستایی استان را از جاده آسفالته بسیار کمتر از میانگین کشوری اعلام کرد و افزود: برای جبران این عقب ماندگی باید تلاش و همتی مضاعف داشت که در این راستا همکاری مسئولان استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات مورد نیاز ضروری است.

قادری در ادامه با اشاره به آغاز پروژه های مختلف راهسازی در خرداد ماه در استان کردستان، بیان داشت: از ابتدای خرداد ماه تا کنون چهار پروژه بزرگ ملی از جمله پروژه احداث باند دوم بیجار- دیواندره، ادامه احداث باند دوم بیجار- زنجان، بهسازی و احداث جاده کامیاران-مریوان و کنارگذر جنوب غربی بیجار شروع شده است.

وی عنوان کرد: بهره برداری از مجموع این پروژه‌ها و سایر پروژه‌های دیگر در دست اجرا در استان با توجه به میزان پیشرفت و و نگاه ویژه دولت به این بخش، چهره استان را به لحاظ توسعه زیر ساخت‌ها در آینده دگرگون خواهد ساخت و جایگاه کردستان را از یک استان کم برخوردار به استانی توسعه یافته در بخش حمل و نقل جاده‌ای ارتقاء خواهد داد.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در پایان بار دیگر خواستار همکاری مسئولان بلند پایه استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای افزایش سهم استان از اعتبارات ملی و استانی در حوزه راه و ترابری شد و بیان داشت: هر چند که در سال جاری سهم اعتبارات کردستان در این بخش افزایش یافته است ولی برای جبران کمبودهای چند سال گذشته باید همچنان نگاهی ویژه به این بخش داشت.