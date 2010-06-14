نداشتن استقلال از مشکلات تئاتر شهر است

محمد حیدری مدیر مستعفی مجموعه تئاتر شهر درباره دلایل استعفای خود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و حضور بنده به عنوان دبیر جشنواره همانطور که در متن استعفا نیز اعلام کردم نمی‌توانستم در دو مسئولیت مثمر ثمر باشم. از این رو بهتر دیدم که بسته به توانایی خود تنها در دبیرخانه تئاتر فجر به کار ادامه دهم.



وی درباره برنامه ریزی‌های انجام شده در بخش برنامه اجرایی مجموعه تئاتر شهر افزود: همچون سال‌های گذشته جدول برنامه‌های امسال مجموعه تئاتر شهر را از اواخر سال گذشته تا حد زیادی مشخص کردیم و با هنرمندانی چون آتیلا پسیانی، داود رشیدی، داود میرباقری،‌ فرهاد مهندس‌پور، علیرضا نادری، محمد یعقوبی، نادر برهانی‌مرند، حسین کیانی و کوروش نریمانی و هنرمندان دیگر برای اجرا صحبت کردیم و قول و قرارهایی گذاشتیم .امیدوارم که به این تعهدات عمل شود. البته مدیر جدید مجموعه هم بنا به سیاست‌های مرکز هنرهای نمایشی برنامه‌هایی را برای اجرای نمایش‌ها خواهد داشت.



مدیر مستعفی مجموعه تئاتر شهر درباره میزان عملی شدن برنامه ریزی‌های مدیریتی خود خاطرنشان کرد: همیشه کوتاهی دوره مدیریت‌ها در مجموعه‌های هنری به برنامه ریزی‌ها لطمه می‌زند. زیرا معتقدم حداقل پنج سال برای یک دوره مدیریتی در مجموعه‌های هنری زمان لازم است تا مدیر مربوطه بتواند تجربیات لازم را کسب کرده و آن‌ها را در برنامه‌ ریزی‌های خود به درستی پیاده کند.



حیدری عدم استقلال مجموعه تئاتر شهر را یکی از مشکلات اساسی این مجموعه تئاتری دانست : تا زمانی که این مجموعه تئاتری استقلال نداشته باشد نمی‌تواند برنامه ریزی لازم را انجام داد. بارها در خصوص این موضوع با مرکز هنرهای نمایشی و معاون هنری پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردم که تئاتر شهر به صورت مستقل و با نظارت عالی مرکز هنرهای نمایشی اداره شود ولی این امر میسر نشد. استقلال در زمان‌بندی اجراها و همچنین قدرت مالی برای بستن‌ قراردادها و زمان‌بندی پرداخت به موقع آن‌ها می‌توانست در ارائه برنامه ریزی‌های خوب مؤثر باشد. امیدوارم که این اتفاق در دوره مدیریت‌های آینده مجموعه تئاتر شهر رخ دهد.



وی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نبود به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر به کار خود ادامه می‌داد اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل استعفای بنده به سیاست‌های مرکز هنرهای نمایشی هم مربوط می‌شود. طبق سیاست‌های مرکز همزمانی این دو مسئولیت نمی‌تواند مؤثر باشد و من هم تابع این سیاست هستم. البته این توانمندی را هم در خود نمی‌بینم که به طور همزمان بتوانم از عهده این دو مسئولیت برآیم ولی معتقدم اگر مدیری توانمند باشد برنامه ریزی مجموعه تئاتر شهر و مسلط بودن به نمایش‌هایی که در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت می‌کنند مکمل یکدیگر و مؤثر خواهند بود.



محمد حیدری که پیش از حضور در مجموعه تئاتر شهر سابقه مدیریت دفتر امور شهرستان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی را برعهده داشت برنامه ریزی‌های مؤثری را در زمینه تئاتر شهرستان‌ها انجام داد. وی از مهرماه سال 87 مدیریت مجموعه تئاتر شهر را برعهده گرفت. ارتباط درست با هنرمندان و اهالی تئاتر و برنامه ریزی‌های درست باعث شد تا حیدری به عنوان یکی از مدیران تأثیرگذار مجموعه تئاتر شهر شناخته شود.



خبر استعفای محمد حیدری از مدیریت مجموعه تئاتر شهر اولین بار توسط خبرگزاری مهر 15 اردیبهشت منتشر شد. در ابتدا این استعفا پذیرفته نشد ولی به دلیل اصرار و استعفای مجدد حیدری مدیرکل هنرهای نمایشی شنبه 22 خردادماه با این استعفا موافقت کرد. محمد حیدری در حال حاضر دبیری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را برعهده دارد.