افزایش تعرفه قضائی؛ کاهش مراجعات یا مانع شکایات

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر افزایش 10 برابری تعرفه های خدمات قضائی در حالی به تمامی دادسراها و دادگاههای سراسر کشور ابلاغ شد که طی 10 سال اخیر این تعرفه ها هیچگونه افزایش نداشت. از همین رو در پی این بخشنامه اعضای اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران خردادماه امسال در بیانیه پایانی چهاردهمین همایش سراسری اعتراض خود را از افزایش تعرفه ها به دلیل آنچه فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد می دانستند اعلام کردند. این در حالی است که وزیر دادگستری و مسئولان قضائی همچنان بر ضرورت افزایش تعرفه ها و قانونی بودن این اقدام تاکید دارند.

بخشی از تعرفه های جدید خدمات قضایی شامل افزایش تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی از یکصد تومان به پنج هزار تومان، افزایش بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار از 10 تومان به 500 تومان، افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر تمامی مراجع مذکور در ‌هر مورد از 20 تومان به 200 تومان، افزایش هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد از 100 تومان به یکهزار تومان و... است.

اقشار آسیب پذیر توانایی پرداخت مبالغ کنونی را ندارند

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعرفه خدمات قضائی در کشور گفت: دو اقدام عجیب در افزایش تعرفه های خدمات قضایی به چشم می خورد؛ نخست اینکه پروانه وکالت اتفاقی را کانون وکلا صادر می کند و هزینه آموزش به کارآموزان وکالت بر عهده این کانون است در حالی که قوه قضائیه اقدام به افزایش هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت از 10 هزار تومان به 200 هزار تومان کرده و این مبلغ به جیب قوه قضائیه می رود. دوم اینکه قوه قضائیه با علم بر اینکه می داند وکلای جدید دادگستری جوان و دچار مضیقه مالی اند تا حدی که بسیاری از آنها حتی تا 10 سال نمی توانند دفتر وکالت داشته باشند هزینه صدور پروانه اتفاقی وکالت را 20 برابر افزایش داده است.

وی گفت: قوه قضائیه به خوبی می داند که افزایش 10 برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه داشته و به نوعی مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: قوه قضائیه و وزارت دادگستری با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

دریافت پول در ازای خدمات قضائی خلاف قوانین اسلامی است

کشاورز گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.