عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- برای رهایی از فشارهای بین المللی جنایت آزادی؛ رژیم صهیونیستی کمیته تحقیق یکجانبه تشکیل داد.

- 5 کشته و 80 زخمی در حمله به نمازگزاران در کنیا.

- روسیه از انتقال تجهیزات نظامی به به پایگاه نظامی خود در قرقیزستان خبر داد.

- افزایش فشارها بر بیریتیش پترولیوم (BP) درباره بحران لکه نفتی؛ اوباما امروز به خلیج مکزیک می رود.

- "معمر قذافی" رهبر لیبی با نخست وزیران ایتالیا، مالت و اسلوونی دیدار کرد.

- "عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب دیدار خود از غزه را با تعهد در قبال افزایش تلاش ها در زمینه رفع محاصره پایان داد.

- ابراز امیدواری قاهره از تاثیرگذاری دیدار عمروموسی از غزه در پیشبرد آشتی ملی فلسطین.

- شرکت بریتیش پترولیوم برای اندازه گیری دقیق تر میزان نشت نفت سنسورهایی را در اعماق خلیج مکزیک تعبیه می کند.

- در پی ادامه درگیری های قومیتی در قرقیزستان 75 هزار نفر از این کشور گریختند.

- کره جنوبی و کره شمالی امروز دوشنبه به طور جداگانه در شورای امنیت مواضع خود را درباره غرق شدن ناو کره ای اعلام می کنند.

- در حمله افراد مسلح با پوشش یونیفرم های پلیس به بانک مرکزی عراق در بغداد 26 نفر کشته شدند.

- پژوهشی در انگلیس نشان داد: پاکستان با طالبان می جنگد و به آنها کمک هم می کند.