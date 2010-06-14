به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون تکواندو نام ابوالقاسم حسن زاده و علی اصغر ذوالفقاری را برای قضاوت در جام جهانی اعلام کرده بود، فدراسیون جهانی از شهرام اربابی داور المپیکی تکواندو ایران برای حضور در جمع داوران جام جهانی دعوت کرد.

سال گذشته و در جریان جام جهانی باکو نیز همین مشکل بین کمیته فدراسیون تکواندو و مجتبی نظم ده که برای قضاوت به باکو دعوت شده بود پیش آمد که حواشی فراوانی بدنبال داشت.

سیروس رضایی رئیس کمیته دوارن در مورد این ناهماهنگی به خبرنگار مهر گفت: ما نام حسن زاده و ذوالفقاری را به اتحادیه آسیا اعلام کردیم ولی آسیا این موضوع را به فدراسیون جهانی منعکس نکرد تا اینکه کمیته داوران جهانی نام اربابی را برای جام جهانی اعلام کرد.

وی افزود: هر چند او در لیست ما خارج از اولویت است ولی ما هیچ مشکلی برای اعزامش نداریم و هماهنگی لازم برای این اعزام ضورت گرفته است. ولی ما در حال مکاتبه هستیم تا بتوانیم با افزایش سهمیه داوران، افرادی که در نوبت اعزام هستند به جام جهانی بروند.

رئیس کمیته دوران در توضیح بیشتر این موضوع گفـت: همیشه از بهترین داوران خود بر ای رقابتهای جهانی و قاره ای بهره برده ایم و فدراسیون جهانی هم می‎‌داند که ما داور ضعیف معرفی نمی کنیم، کسب نمرات بالا توسط داوران ما در همه مسابقات گویای این مدعاست، به همین دلیل است که می توانیم سهیمه بیشتری کسب کنیم.

رضایی همچنین در مورد بازیهای آسیایی گوانگژو گفت: در دوحه سه سهمیه داوری داشتیم و می خواهیم این تعداد سهمیه را نیز حفظ کنیم. به همین دلیل سهرابی، نظری و نامجو را به شورای المپیک آسیا معرفی کردیم و با ارتباط خوبی که با اتحادیه آسیا داریم فکر نمی کنم مشکلی برای اعزام این نفرات داشته باشیم.