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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۰

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز به این شرح است.

آفرینش:
آخرین خبر از تاریخ دقیق توزیع کارت، جزئیات برگزاری و ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری 89 دانشگاههای دولتی
لاریجانی: آمریکا تمام کننده بازی نخواهد بود
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: پرداخت معوقات حقوق کارمندان و بازنشستگان در فیش حقوقی خرداد

 ایران :
رئیس جمهور در دیدار با وزیران و روسای سازمان های دولتی: حماسه 22 خرداد جهانی شدن انقلاب را کلید زد
معاون سازمان جوانان هلال احمر کشور: 100 هزار داوطلب برای اعزام به غزه ثبت نام کردند
سیاست های جدید برای جبران قدرت خرید بازنشستگان کشوری

اسرار:
پاسخ کتبی شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور: مقامات و نهادها وظیفه ای جز اجرای قانون ندارند
دلجویی آیات عظام صافی گلپایگانی و جوادی آملی از سید حسن خمینی
از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران؛ حکم مدیران مسئول اسرار و اعتماد اعلام شد

 تفاهم:
طبق آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی: 22 هزار میلیارد تومان اسکناس در ایران داد و ستد می شود
آغاز به کار قطار اکو در شهریور
جرایم 100 هزار تومانی در انتظار رانندگان متخلف

تهران امروز:
تذکر آیت الله جنتی به احمدی نژاد
افزایش جریمه ها به جای قفل زردرنگ
اروپا هدف جدید دیپلماسی ایرانی
 
پول:
شمارش معکوس برای صید نهنگ های بورس
مدیر عامل بانک صنعت و معدن خبر داد: اعطای تسهیلات ارزی 7 درصدی به صنعت
شاخص کل باز هم رشد کرد؛ قطعنامه 1929 بورس تهران را نجات داد

جام جم :
غول خفته نقدینگی بیدار می شود
تعرفه های خصوصی در بیمارستان های دولتی
کوچ فیلم های کمدی از پرده سینما به شبکه نمایش خانگی
 
جوان:
انتقاد شدید اردوغان از رفتار ریاکارانه اوباما
توزیع کارت کنکور سراسری از 5 تیر ماه
پاسخ دو مرجع تقلید به استفتای "جوان" درباره شبکه های مدعی عرفان

حمایت:
رئیس قوه قضائیه: قطعنامه جدید دروغ بودن ادعای صلح طلبی غربی ها را برملا کرد
مجلس تصویب کرد: افزایش جریمه تخلفات رانندگی
توزیع کارت کنکور سراسری 89 از 5 تیرماه
 
 خبر:
تناقض در آمار تولید و صادرات نفت
مدیر پروژه خبر داد: پول بزرگراه تهران- شمال را چینی ها تامین کردند
چالش دوباره بر سر اختیارات رئیس جمهور

خراسان:
هشدار رئیس جمهور به اتحادیه اروپا در آستانه بررسی تحریم های یک جانبه علیه ایران
نگرانی ها از عرضه سهام خودروسازان به شبه دولتی ها و تکرار تجربه واگذاری مخابرات
امارات خرمای ایران را 800 تومان می خرد، 4هزار تومان می فروشد

دنیای اقتصاد:
پیامدهای قطعنامه در اقتصاد
هشدار دیپلماتیک لاریجانی به واشنگتن
تازه ترین آمار رسمی نشان می دهد؛ عبور از رکود در ساخت و ساز
 
 شرق:
احمدی نژاد برای بار دوم ویژگی دولت بعدی را تبیین کرد: ماموریت دولت یازدهم جهانی است
علی مطهری اصولگرا ماند
گلایه آیت الله جنتی از احمدی نژاد
 
فرهنگ آشتی:
تعیین تکلیف در هیئت داوری! آقای مطهری همچنان اصولگرائید
رئیس جمهور: در حال حرکت به سمت ماموریت های دولت یازدهم هستیم
توصیه آیت الله العظمی جوادی آملی به سید حسن خمینی برای شرح صدر: حوادث 14 خرداد ظلمی آشکار به بیت امام (ره) بود

فرهیختگان:
پاسخ آیت الله جنتی به نامه احمدی نژاد: رئیس جمهور نمی تواند در وظایف مسئولان نظام دخالت کند
علی مطهری اصولگرا باقی ماند
اعتراض آیات عظام جوادی آملی و گلپایگانی به هتک حرمت یادگار امام

کاروکارگر:
انتقاد نمایندگان از عملکرد وزارت رفاه درباره اجرایی نشدن اصل 44
تعیین جریمه ساعتی برای ورود غیر مجاز خودروها به محدوده ترافیک
قهرمانی ایران در مسابقات کشتی جوانان آسیا

کیهان:
با تاسف و حسرت اعلام کردند؛ رسانه های غربی: تهران آرام بود کار سبزها تمام است
با حضور مسئولان تهران و اسلام آباد؛ قرارداد صدور گاز به پاکستان نهایی شد
هاآرتص فاش کرد: درخواست محمود عباس از اوباما : محاصره غزه را لغو نکنید

همشهری:
پیشروی مترو به سمت شمال و شرق تهران
توزیع کارت کنکور 89 از 5 تیرماه
تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی: رئیس جمهور، مجاز به دخالت در امور مسئولان دیگر نظام نیست

هدف واقتصاد:
پاسخ رسمی شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور: دولت موظف به اجرای قوانین مورد تایید شورای نگهبان است
تعهد 25 ساله پاکستان برای خرید گاز از ایران
معاون سازمان خصوصی سازی: متقاضیان خرید سهام بلوکی خودروسازها صلاحیت نمی خواهند
کد مطلب 1100358

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