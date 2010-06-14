مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آخرین خبر از تاریخ دقیق توزیع کارت، جزئیات برگزاری و ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری 89 دانشگاههای دولتی

لاریجانی: آمریکا تمام کننده بازی نخواهد بود

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: پرداخت معوقات حقوق کارمندان و بازنشستگان در فیش حقوقی خرداد

ایران :

رئیس جمهور در دیدار با وزیران و روسای سازمان های دولتی: حماسه 22 خرداد جهانی شدن انقلاب را کلید زد

معاون سازمان جوانان هلال احمر کشور: 100 هزار داوطلب برای اعزام به غزه ثبت نام کردند

سیاست های جدید برای جبران قدرت خرید بازنشستگان کشوری





اسرار:

پاسخ کتبی شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور: مقامات و نهادها وظیفه ای جز اجرای قانون ندارند

دلجویی آیات عظام صافی گلپایگانی و جوادی آملی از سید حسن خمینی

از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران؛ حکم مدیران مسئول اسرار و اعتماد اعلام شد



تفاهم:

طبق آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی: 22 هزار میلیارد تومان اسکناس در ایران داد و ستد می شود

آغاز به کار قطار اکو در شهریور

جرایم 100 هزار تومانی در انتظار رانندگان متخلف



تهران امروز:

تذکر آیت الله جنتی به احمدی نژاد

افزایش جریمه ها به جای قفل زردرنگ

اروپا هدف جدید دیپلماسی ایرانی



پول:

شمارش معکوس برای صید نهنگ های بورس

مدیر عامل بانک صنعت و معدن خبر داد: اعطای تسهیلات ارزی 7 درصدی به صنعت

شاخص کل باز هم رشد کرد؛ قطعنامه 1929 بورس تهران را نجات داد



جام جم :

غول خفته نقدینگی بیدار می شود

تعرفه های خصوصی در بیمارستان های دولتی

کوچ فیلم های کمدی از پرده سینما به شبکه نمایش خانگی

جوان:

انتقاد شدید اردوغان از رفتار ریاکارانه اوباما

توزیع کارت کنکور سراسری از 5 تیر ماه

پاسخ دو مرجع تقلید به استفتای "جوان" درباره شبکه های مدعی عرفان





حمایت:

رئیس قوه قضائیه: قطعنامه جدید دروغ بودن ادعای صلح طلبی غربی ها را برملا کرد

مجلس تصویب کرد: افزایش جریمه تخلفات رانندگی

توزیع کارت کنکور سراسری 89 از 5 تیرماه

خبر:

تناقض در آمار تولید و صادرات نفت

مدیر پروژه خبر داد: پول بزرگراه تهران- شمال را چینی ها تامین کردند

چالش دوباره بر سر اختیارات رئیس جمهور



خراسان:

هشدار رئیس جمهور به اتحادیه اروپا در آستانه بررسی تحریم های یک جانبه علیه ایران

نگرانی ها از عرضه سهام خودروسازان به شبه دولتی ها و تکرار تجربه واگذاری مخابرات

امارات خرمای ایران را 800 تومان می خرد، 4هزار تومان می فروشد



دنیای اقتصاد:

پیامدهای قطعنامه در اقتصاد

هشدار دیپلماتیک لاریجانی به واشنگتن

تازه ترین آمار رسمی نشان می دهد؛ عبور از رکود در ساخت و ساز



شرق:

احمدی نژاد برای بار دوم ویژگی دولت بعدی را تبیین کرد: ماموریت دولت یازدهم جهانی است

علی مطهری اصولگرا ماند

گلایه آیت الله جنتی از احمدی نژاد



فرهنگ آشتی:

تعیین تکلیف در هیئت داوری! آقای مطهری همچنان اصولگرائید

رئیس جمهور: در حال حرکت به سمت ماموریت های دولت یازدهم هستیم

توصیه آیت الله العظمی جوادی آملی به سید حسن خمینی برای شرح صدر: حوادث 14 خرداد ظلمی آشکار به بیت امام (ره) بود



فرهیختگان:

پاسخ آیت الله جنتی به نامه احمدی نژاد: رئیس جمهور نمی تواند در وظایف مسئولان نظام دخالت کند

علی مطهری اصولگرا باقی ماند

اعتراض آیات عظام جوادی آملی و گلپایگانی به هتک حرمت یادگار امام



کاروکارگر:

انتقاد نمایندگان از عملکرد وزارت رفاه درباره اجرایی نشدن اصل 44

تعیین جریمه ساعتی برای ورود غیر مجاز خودروها به محدوده ترافیک

قهرمانی ایران در مسابقات کشتی جوانان آسیا



کیهان:

با تاسف و حسرت اعلام کردند؛ رسانه های غربی: تهران آرام بود کار سبزها تمام است

با حضور مسئولان تهران و اسلام آباد؛ قرارداد صدور گاز به پاکستان نهایی شد

هاآرتص فاش کرد: درخواست محمود عباس از اوباما : محاصره غزه را لغو نکنید



همشهری:

پیشروی مترو به سمت شمال و شرق تهران

توزیع کارت کنکور 89 از 5 تیرماه

تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی: رئیس جمهور، مجاز به دخالت در امور مسئولان دیگر نظام نیست



هدف واقتصاد:

پاسخ رسمی شورای نگهبان به نامه رئیس جمهور: دولت موظف به اجرای قوانین مورد تایید شورای نگهبان است

تعهد 25 ساله پاکستان برای خرید گاز از ایران

معاون سازمان خصوصی سازی: متقاضیان خرید سهام بلوکی خودروسازها صلاحیت نمی خواهند