اسامی برخی کشته شدگان حادثه سقوط اتوبوس حامل ایرانیها در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در فیلیپین اعلام کرد حادثه روز گذشته سقوط اتوبوس در شهر سبو را که ده ها ایرانی طی آن جان خود را از دست دادند، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد.

محمد توانا کنسول ایران در فیلیپین به منظور همدردی و کمک به خانواده های قربانیان این حادثه که فرزندانشان طی سقوط اتوبوسی توریستی به شماره پلاک GWZ666 در دره ای 30 متری در کنار جاده کوهستانی بالامبان در ایالت سبو جان خود را از دست داده اند به شهر سبو رفت.

سازمان گردشگری فیلیپین نیز به منظور تعیین شرکتی که مالک اتوبوس بوده است نمایندگانی را به صحنه حادثه فرستاد اما در نهایت مشخص شد اتوبوس توریستی به شرکتی تعلق داشته است که مالک آن راننده فیلیپینی اتوبوس بوده که خود نیز طی این حادثه جانش را از دست داده است.

گفته می شود اتوبوس 66 سرنشین داشته که اکثر آنها دانشجویان پزشکی ایرانی و پزشکان کالج گولاس و دانشکده پزشکی سبو بوده اند. دانشجویان ایرانی عازم توری آموزشی بوده اند که این حادثه ناگوار منجر به مرگ آنها شده است.

گزارشی جداگانه از رادیوی محلی سبو تعداد قربانیان ایرانی را 19 نفر اعلام کرد که در میان آنها سه کودک از جمله کودکی یک سال و هشت ماهه حضور داشته اند.

بر اساس گزارش یاهو نیوز، تا کنون بیش از دهها مجروح از صحنه حادثه به بیمارستان انتقال داده شده اند و پلیس امروز نیز عملیات امداد و نجات را به منظور یافتن مجروحان و قربانیان بیشتر ادامه می دهد. شاهدان عینی دلیل بروز این حادثه را نقص در ترمزهای اتوبوس اعلام کرده اند.

از سویی دیگر امروز دوشنبه سایت Philstar به نقل از پلیس محلی بالامبان اسامی تعدادی از قربانیان را به این شرح اعلام کرده است: شاه مری شاران 31 ساله، عطا برقچی 5 ساله و پدر و مادرش، دکتر علی کامرانی از دانشکده پزشکی سبو، پدرام فرجام دانشجوی پزشکی کالج گالاس دانشکده پزشکی، حامد رضا حوری دانشجوی پزشکی گالاس، دکتر مرتضی قاسم رزیدنت پاتولوژی از دانشکده پزشکی سبو، آلفا برقچی 16 ساله، پاشا معصوم آبادی و پاشا جهانی.

صالح حسین خانی یکی از بازماندگان این حادثه اعلام کرد مسافران عازم سفری یک روزه بوده اند که اتوبوس ترمزهایش را از دست داده است. فرمانده پلیس بالامبان می گوید قبل از نزدیک شدن به دره تابلوی هشداری قرار دارد که بر رو آن اخطار داده شده برای جلوگیری از حادثه با دنده سنگین حرکت کنید.

اسامی کامل کشته شدگان هنوز اعلام نشده است.