27 پایگاه اورژانس تابستانی در اردبیل فعال می شود

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این پایگاه ها شامل 14 پایگاه اورژانس شهری و 13 پایگاه اورژانس جاده ای است.

وی با اشاره با اینکه در این پایگاه ها 35 دستگاه آمبولانس مجهز و پیشرفته بکار گیری شده است، افزود: این مراکز دارای امکانات مراقبتهای ویژه با هدف انتقال و جابایی مصدومان و بیماران بد حال به مراکز درمانی نقش اساسی ایفا می کنند.

وی با یاددآوری اینکه در یک سال اخیر 10 دستگاه آمبولانس پیشرفه جدید به ناوگان آمبولانسهای بیمارستانی افزوده شده است، گفت: از محل اعتبارات حوادث و سوانح اقدام به خرید بیمارستان صحرایی با ظرفیت 50 تخت بستری انجام داده ایم.

وی اظهار داشت: این مراکز آمادگی لازم در ارائه هرگونه خدمات به حادثه دیدگان مختلف را دارد.

فرضی پور از احداث ساختمان مرکز مدیریت حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی 115 خبر داد و گفت: این مرکز در مساحت بالغ بر یک هزار متر مربع و با زیر بنای دو هزار و 460 متر مربع و با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 40 درصد در حال احداث است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفت: هم اکنون نرم زمان رسیدن نیروهای امدادی بر سر مصدومان حوادث و دریافت کنندگان خدمات فوریتهای پزشکی در داخل شهر کمتر از پنج دقیقه و در بیرون شهر 10 تا 15 دقیقه است.