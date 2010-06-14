نیروهای شرکتی آموزش و پرورش قراردادی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، احمد حیدری عصر یکشنبه در حاشیه بهره برداری از سالن ورزشی آموزش و پرورش دامغان گفت: این طرح بر اساس دستور ریاست جمهوری مبنی بر تبدیل نیروهای شرکتی این وزارت خانه بعد از انجام مراحل قانونی میسر می شود.

حیدری با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه با شرکت بیش از 600 هزار داوطلب برگزار شد، گفت: در مرحله اول 120 هزار نفر پذیرش و پس از آزمون تخصصی و مراحل مربوطه 40 هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش در می آیند .

به گفته وی با پذیرش 26 هزار نفر نیروی خق التدریسی شمار نیروهایی که در سال آینده جذب می شوند به 66 هزار نفر می رسند .

حیدری از ساخت مجتمعهای آموزشی، هنری و فرهنگی در روستاها خبر داد و گفت: این مجتمع ها برای چند روستای نزدیک به هم ساخته می شود.

معاون امور مجلس و استانهای وزارت آموزش و پرورش افزود: وزارت آموزش و پرورش برای کمک به ساخت این مجتمع ها کمک مالی می کند .

وی همچنین از تعهد یک هزار میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز برای توسعه فضاهای آموزشی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به تعهدات خیرین در سال گذشته 370 میلیارد تومان بیشتر است .

در این آیین سالن ورزشی "شهدای دانش آموز" ویژه ورزشهای هندبال، والیبال، بسکتبال و ... با یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش احداث سه طرح آموزشی خیرساز در دامغان با شش میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه آغاز شد .