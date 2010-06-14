تفاهمنامه توسعه کانونهای فرهنگی هنری مساجد سمنان امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان شامگاه یکشنبه در نشست مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: این تفامنامه به صورت سه جانبه است و علاوه بر اعتبارات دولتی باید به دنبال جذب کمکهای خیرنی برای توسعه کانونهای مساجد باشیم.

عباس رهی با بیان اینکه 4 میلیارد ریال کمک استانداری سمنان به توسعه کانون های مساجد استان است، گفت: چهار میلیارد ریال نیز ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در این زمینه اختصاص داده است و جذب کمکهای خیرین نیز در بخش سوم این تفاهمنامه به امضاء رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مساجد محور و کانون انقلاب اسلامی هستند، گفت: ضرورت احیای کانون‌های مساجد بر کسی پوشیده نیست.

رهی ادامه داد: در کنار مساجد باید مرکزی باشد تا جوانان بتوانند فعالیت‌های مورد علاقه خود را در آنجا دنبال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند، گفت: کانونهای مساجد نقش مجتمعهای فرهنگی و هنری را در روستاها ایفا می کنند.

امیرعلی عموزاده افزود: نباید کانون‌های مساجد روستایی را فراموش کرد چرا که وزارت ارشاد بودجه و نیروی لازم برای توسعه مراکز فرهنگی در روستاها و حتی برخی شهرها را ندارد.

به گفته وی، بهترین نقاط برای اشاعه فرهنگ ناب اسلامی مساجد هستند.

وی هنر را بهترین ابزار انتقال فرهنگ دانست و افزود: باید از ظرفیت و جایگاه مساجد برای احیای فرهنگ اسلامی ایرانی بهره گرفت .

عموزاده با اشاره به اینکه هنر متعهد در کشور هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است، گفت: باید از هنر متعهدانه در کانون های مساجد برای حفظ ارزش ها استفاده کرد.