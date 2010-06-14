بهره برداری از مرکز تحقیقات زیست محیطی کویر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان عصر یکشنبه در آیین بهره برداری از این طرح که از مصوبات سفر هیئت دولت به استان سمنان است، گفت: این مرکز با زیربنای 250 مترمربع و هزینه دو میلیارد و 200 میلیون ریال از مصوبات سفر دولت به استان سمنان اجرا و به بهره برداری رسیده است .

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به اینکه برای تجهیز این مرکز 400 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل مرکز تحقیقات زیست محیطی کویر خریداری می شود.

وی با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی مرکز تحقیقات زیست محیطی کویر هنوز ابلاغ نشده است، ادامه داد: محققان و پژوهشگران در این مرکز بر روی تنوع زیستی پارک ملی کویر کار می‌کنند.

ابراهیمی‌کارنامی تصریح کرد: محققان برای انجام پروژه‌های میدانی خود به مرکز تحقیقات زیست محیطی کویر مراجعه کرده و در آن سکونت موقت پیدا می‌کنند و مطالعات تکمیلی خود را در مراکز دیگر انجام می‌دهند.

به گفته وی، فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف گیاهی و جانوری در حوزه پارک ملی کویر، ایجاد فضای مناسب برای گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی پارک ملی کویر در زمینه های مختلف ستاره شناسی، میراث فرهنگی و ... از اهداف ایجاد این مرکز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین از بهره‌برداری سامانه تامین انرژی پاک در پنج واحد محیط بانی پارک ملی کویر خبر داد و گفت: برای بهره‌برداری از این مراکز و تغییر وضعیت استفاده از موتور برق به سامانه سولارسیستم، 500 میلیون ریال از محل منابع ملی هزینه شده است.

وی افزود: این سامانه با استفاده از جلوگیری از مصرف سوختهای فسیلی و بهره گیری از انرژی خورشیدی در این محیط بانی ها ایجاد شده است.