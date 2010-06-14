فرار 75 هزار نفر از قرقیزستان/ شمار کشته ها و زخمی ها به 1200 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در ادامه درگیریهای قومیتی در قزاقستان منازل مسکونی و مزارع کشاورزی اقلیتهای ازبک به آتش کشیده شد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در قزاقستان، شمار کشته های درگیری های قومی به بیش از 100 نفر رسیده و بیش از هزار و 200 نفر نیز زخمی شده اند.

این در حالی است که عصر روز شنبه 22 خرداد دولت این کشور حکم تیر را به نیرویهای امنیتی صادر کرد.

روز گذشته خشونتهای قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان به شهر جلال آباد رسید.

به گفته شاهدان عینی در جریان درگیریهای دیروز در شهر اوش بسیاری از ساختمانهای محل زد و خورد طرفین به آتش کشیده شده است. شاهدان از بروز فاجعه ای انسانی در جنوب قرقیزستان که به میدان جنگی واقعی تبدیل شده، خبر می دهند.



دیروز منابع قرقیزستان از درخواست رسمی "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت از مسکو برای اعزام نیروی نظامی حافظ صلح برای پایان دادن به درگیریهای خونین مناطق جنوبی خبر دادند. با این حال، سخنگوی "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه ضمن رد این درخواست اعلام کرد: اعزام نیروهای حافظ صلح مستلزم دریافت مجوز از سازمان ملل متحد است.