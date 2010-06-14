تحریمها سبب تقویت ایران خواهد شد/ سه قطعنامه گذشته تأثیر نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البلاد در شماره روز یکشنبه خود در مقاله ای به قلم "مرتضی بدر" با اشاره به قطعنامه شماره 1929 صادره از سوی شورای امنیت نوشت : ضرب المثلی وجود دارد که می گویند "ضربه ای که سبب قتل شما نشود، شما را تقویت خواهد کرد" و یا ضرب المثل دیگری می گوید"ضربه ای که سبب تضعیف شما نشود، باعث قدرت شما می شود". چهار قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت علیه ایران و آخرین آن مجموعه ای از تحریمهاست که اکثر آنها بی تاثیر خواهد بود. در قطعنامه دو بند وجود دارد که "شاید" تا اندازه ای تجارت خارجی ایران را محدود کند یا مانع آن شود.

نویسنده در ادامه به تاثیر 4 عامل در رابطه با شکل و محتوای قطعنامه اشاره می کند : عامل اول، تن ندادن ایران به زورگوییها و قلدرمآبی آمریکا،عامل دوم، نقش روسیه و چین در تعدیل قطعنامه پیشنهادی از سوی ایالات متحده آمریکا، عامل سوم، اصرار اکثر کشورها به راه حل مسالمت آمیز و عدم توسل هیچ کشوری به انتخاب گزینه نظامی برای حل چنین منازعه ای، چهارمین عامل، ضرورت حفظ ثبات در منطقه با هدف تداوم یافتن جریان نفت و گاز منطقه به اروپا و شرق آسیا.



نویسنده البلاد در ادامه می نویسد : شاید دولت آمریکا از امروز بگوید که مهمترین ماموریت خود را به انجام رسانده ، ولی با اشاره به موضع آن در قبال تسلیحات هسته ای اسرائیل، اوباما چگونه می تواند جهانیان را قانع کند که در روابط بین المللی، سیاست برخورد دوگانه را اعمال نمی کند؟



این نویسنده در ادامه مطلب خود به آمادگی کامل ایرانیان برای مقابله با هر گونه ماجراجویی دشمنان آنها می نویسد: البته ایرانیان بی تفاوت نخواهند بود، بلکه همچنان آماده دفاع از خود در برابر هرگونه ضربه نظامی احتمالی هستند و کارشناسان تاکید می کنند که سه قطعنامه گذشته نه تنها بر ایرانیان تأثیر منفی نداشته است بلکه انگیزه بیشتری برای اختراعات و اکتشافات و اعتماد به خود را در زمینه های بسیاری به آنان ایجاد کرد.