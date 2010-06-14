توزیع 3700 میلیارد ریال اعتبار در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، سعید ابراهیمی شامگاه یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی سبزوار افزود: پروژه های نیمه تمام و الزامات قانون بودجه 89 در تخصیص اعتبارات سال جاری در اولویت قرار گرفته و پروژه های اولویت دار شهرستانها نیز لحاظ شده است.

نماینده حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: هزار و 290 میلیارد ریال از این اعتبارات الزاماتی است که بر اساس دستاوردهای سفر و تاکیدات قانون بودجه تعیین شده و تقریبا غیر قابل تغییر است.

وی به ادامه اجرای برنامه چهارم توسعه در سال جاری تا زمان ابلاغ برنامه پنجم گفت: 54 درصد از تعهدات مانده برنامه چهارم در اعتبارات امسال لحاظ شده و بقیه در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته می شود.

ابراهیمی تصریح کرد: پروژه های آموزشی انجام شده با مشارکت خیران از محل اعتبارات متمرکزی که در سال جاری در نظر گرفته خواهد شد در طول سال تامین اعتبار می شوند.

معاون استاندار و فرماندار سبزوار نیز گفت: در سال جاری به این شهرستان بالغ بر 297 میلیارد و 382 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی اعتبار اختصاص یافته است.

قاسم شعبانی عطار افزود: بیشترین اعتبارات اختصاص یافته به سبزوار در سال جاری مربوط به فصل حمل و نقل با اعتبار 65 میلیارد و 220 میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه رقم اعتبارات اختصاص یافته امسال سبزوار 6.6 درصد از اعتبارات استانی است، اظهار داشت: این اعتبارات در قالب 18 فصل، 57 برنامه و 298 پروژه به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به افزایش 51 درصدی اعتبارات امسال این شهرستان نسبت به سال 88 گفت: این رقم 11 درصد بیش از میانگین افزایش اعتبارات استان است.

فرماندار سبزوار با اشاره به پروژه های مهم این شهرستان که در سال جاری برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده گفت: پیش بینی اعتبار برای سایت اداری سبزوار با توجه به مشکل متفرق بودن ادارات، اختصاص حدود هشت میلیارد و 600 میلیون ریال برای خرید تجهیزات بخش جراحی قلب باز که یکی از نیاز های مهم سبزوار بود و توجه خاص در اعتبار گذاری برای ساماندهی گلزار شهدای سبزوار و اعتبار خوبی که برای شرکت شهرکهای صنعتی گذاشته شده از اعتبارات شاخص امسال برای این شهرستان است.

وی تصویب ساختمان اداری فرمانداری و اعتبار مطالعاتی فاز یک آن که در ادامه نیز اعتبار لازم پیش بینی خواهد شد ، پرداخت تعهدات دولت در طرح زکات برای کمک به مساجد و تصویب اعتبار برای انبار 20 هزار تنی غله که از دغدغه های این شهرستان بود از جمله دیگر حوزه ها است.

وی به پیش بینی اعتبار برای تامین و نگهداری کلانتری ها در اعتبارات امسال اشاره کرد و افزود: این در حالیست که در طول 30 سال گذشته حوزه نیروی انتظامی در اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات استانی جایگاهی نداشت.

فرماندار سبزوار با وجود ابراز رضایت از اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان در امسال گفت: حوزه آب روستایی این شهرستان اعتبار قابل توجهی را برای بهره برداری از مجتمع های آبرسانی روستایی می طلبد.

وی با بیان اینکه توقع ما از مسئولان ذیربط استانی تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش است و خود نیز کمک می کنیم خاطر نشان کرد: در اعتبارات خشکسالی این بخش مد نظر قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته برنامه ریزی سبزوار اعتبارات اختصاص یافته به فصول مختلف را هم بیان کرد که بخشی از مهمترین این اعتبارات شامل 16 میلیارد ریال برای ایجاد زیر ساخت های مجتمع گلخانه ای ریوند به عنوان یکی از بهترین پروژه های این شهرستان، دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای زیر ساختهای مجتمع تجاری سبزوار، اختصاص اعتباراتی به تامین برق شهرک صنعتی شماره 2، تامین برق شهرک خوشاب و کمک به تکمیل شهرک صنعتی سبزوار واختصاص مبلغ اعتباری برای تکثیر گونه جانوری جبیر است.

وی افزود: 400 میلیون ریال برای کمک به سالن بدمینتون سبزوار، 700 میلیون ریال برای احداث سالن تمرینی ششتمد و سه میلیارد و 340 میلیون ریال برای تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزان از دیگر اعتبارات اختصاص یافته است.

وی اختصاص 16 میلیارد و 624 میلیون ریال برای انبار 20 هزار تنی و 690 میلیون ریال برای مناسب سازی فضای اداری سبزوار برای معلولان را هم از اعتباراتی ذکر کرد که به رفع مشکلات شهرستان در این بخش های کمک می کند.

وی با اظهار اینکه یک میلیارد ریال اعتبار برای پل پیامبر اعظم (ص) سبزوار از محل تعهدات سال قبل در اعتبارات امسال آمده برای تامین یک میلیارد ریال دیگر از مطالبه شهرداری سبزوار از محل اعتبارات امسال قول مساعد داد.

فرماندار سبزوار این شهرستان را کسب کننده رتبه نخست جذب اعتبارات عمرانی در بین شهرستان های استان در سال گذشته معرفی کرد و افزود: درصد تخصیص اعتبارات سال گذشته این شهرستان 92 درصد و رقم پیشرفت فیزیکی پروژه ها 81.5درصد است که طی حدود یک ماه آینده به 100 درصد می رسد.