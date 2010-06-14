در گفتگو با مهر عنوان شد: افزایش مالاریا در هرمزگان/ منع ورود کارشناسان بهداشت به بندر شهید رجایی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: با بررسی‌ها و تشخیص‌های انجام گرفته و شرایط آب و هوایی استان بیماری مالاریا در استان افزایش یافته است.