افزایش مالاریا در هرمزگان/ منع ورود کارشناسان بهداشت به بندر شهید رجایی

مرضیه خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: تا کنون موارد زیادی از وجود بیماری مالاریا در استان تشخیص داده شده که امیدواریم با پیشگیریهای به موقع آن را کنترل و از بین ببریم.
وی ادامه داد: افرادی که به مراکز درمانی مراجعه میکنند بلافاصله آزمایشهای لازم روی آنها صورت گرفته و پس از تشخیص که کمتر از 24 ساعت طول میکشد درمان بر روی فرد بیمار آغاز میشود.
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: در صورت رعایت نکات ایمنی بهداشتی هیچ گونه خطری شهروندان را تهدید نمیکند.
خلیل زاده اذعان داشت: بسیاری از مکانها مانند اسکله شهید رجایی که به عنوان یکی از مراکز احتمال وجود میکروب در آن میرود کارشناس بهداشت برای بازرسی اجازه ورود ندارد.
وی در پایان افزود: برای کنترل و جلوگیری از بیماری التور(وبا) تیمی از کارشناسان تشکیل شده اما تا کنون هیچ نشانهای از این بیماری یافت نشد است.
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