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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش مالاریا در هرمزگان/ منع ورود کارشناسان بهداشت به بندر شهید رجایی

افزایش مالاریا در هرمزگان/ منع ورود کارشناسان بهداشت به بندر شهید رجایی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: با بررسی‌ها و تشخیص‌های انجام گرفته و شرایط آب و هوایی استان بیماری مالاریا در استان افزایش یافته است.

مرضیه خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: تا کنون موارد زیادی از وجود بیماری مالاریا در استان تشخیص داده شده که امیدواریم با پیشگیری‌های به موقع آن‌ را کنترل و از بین ببریم.

وی ادامه داد: افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند بلافاصله آزمایش‌های لازم روی آن‌ها صورت گرفته و پس از تشخیص که کمتر از 24 ساعت طول می‌کشد درمان بر روی فرد بیمار آغاز می‌شود.

کارشناس مسئول مبارزه با بیماری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: در صورت رعایت نکات ایمنی بهداشتی هیچ گونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند.

خلیل زاده اذعان داشت: بسیاری از مکان‌ها مانند اسکله شهید رجایی که به عنوان یکی از مراکز احتمال وجود میکروب در آن می‌رود کارشناس بهداشت برای بازرسی اجازه ورود ندارد.

وی در پایان افزود: برای کنترل و جلوگیری از بیماری التور(وبا) تیمی از کارشناسان تشکیل شده اما تا کنون هیچ نشانه‌ای از این بیماری یافت نشد است.

کد مطلب 1100383

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