امیرحسین علم‌الهدی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه یکی از مشکلات سینمای ایران عرضه انبوه فیلمها در شبکه نمایش خانگی است، فیلمهای روی پرده در فاصله‌ای کوتاه از اکران، وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند و طبیعی است که خانواده‌ها با توجه به فشار اقتصادی که وجود دارد ترجیح بدهند به جای رفتن به سینما صبر کنند تا فیلمها را با هزینه‌ای کمتر در خانه ببینند.

وی ادامه داد: در کنار عرضه سریع و گسترده فیلمهای سینمایی در شبکه نمایش خانگی، تولید فیلمهای ویدئویی ارزان که وارد شبکه نمایش خانگی می‌شوند مخاطبان سینما را کاهش می‌دهند. در این شرایط سینما رو به نابودی می‌رود. افزایش بهای بلیت و رونق تولید در شبکه نمایش خانگی حیات سینمای ایران را تهدید می‌کند.

این کارشناس سینمایی ادامه داد: سینمای ایران، بهار خوبی را پشت سر نگذاشت. به جز "پوپک و مش ماشاالله" که فروش خوبی داشت و اکران پررونق فیلمهایی مثل "طلا و مس" که آبروی سینمای ایران هستند، سینمای ایران برگ برنده‌ای نداشت. امیدوارم با شروع نمایش فیلم خوب "هفت دقیقه تا پائیز" شاهد رونق در سالن‌های سینما باشیم.

علم‌الهدی گفت: در همه جای دنیا بازیگران سینما را نمی‌توان به راحتی در تلویزیون یا رسانه دیگری دید، بازیگران سینما جایگاه ویژه‌ای دارند. اما در سالهای اخیر بازیگران سینما را به راحتی می‌توان در فیلمهای ویدئویی و در شبکه نمایش خانگی دید و این جذابیت‌های سینما را برای مردم کمرنگ می‌کند.