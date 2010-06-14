نماینده ولی فقیه کشته شدن دانشجویان ایرانی در فیلیپین را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نظام زاده در این پیام تسلیت یادآور شد: "خبر دردناک سقوط اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان عزیز ایرانی شاغل به تحصیل در شهر سیبو و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از آنان موجب تاثر عمیق و تأسف فراوان شد. اینجانب این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت صاحب الامر (عج) و نائب بزرگوارشان مقام معظم رهبری (مدظله عالی) و کلیه خانواده های گرامی این دانشجویان و همچنین به دانشجویان عزیز ایرانی در فلیپین و کشورهای مختلف جهان و امت شهید پرور ایران اسلامی تسلیت می گویم و برای عزیزان از دست رفته طلب رحمت و مغفرت الهی و برای مجروحین شفای عاجل و کامل از درگاه ایزد متعال استدعا می کنم. "

نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرد: "بدون تردید دانشجویان عزیزی که با نیت خدمت به مردم شریف ایران از کشور مهاجرت کرده اند و در جریان یک اردوی علمی به دیار باقی شتافته اند از مصادیق "و من یخرج من بیته مهاجراً الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله" هستند و نزد خداوند بزرگ دارای اجر و پاداش عظیم خواهند بود. انشاالله روح شان شاد و رحمت الهی گوارایشان باد. "

به گزارش مهر، سرنگونی یک اتوبوس توریستی حامل دانشجویان و اساتید پزشکی در جاده ای کوهستانی در مرکز فیلیپین 48 کشته و مجروح برجای گذاشت. این اتفاق در بعدازظهر روز یکشنبه 23 خرداد مقارن با 13 ژوئن رخ داد.