نماینده ولی فقیه کشته شدن دانشجویان ایرانی در فیلیپین را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نظام زاده در این پیام تسلیت یادآور شد: "خبر دردناک سقوط اتوبوس حامل جمعی از دانشجویان عزیز ایرانی شاغل به تحصیل در شهر سیبو و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از آنان موجب تاثر عمیق و تأسف فراوان شد. اینجانب این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت صاحب الامر (عج) و نائب بزرگوارشان مقام معظم رهبری (مدظله عالی) و کلیه خانواده های گرامی این دانشجویان و همچنین به دانشجویان عزیز ایرانی در فلیپین و کشورهای مختلف جهان و امت شهید پرور ایران اسلامی تسلیت می گویم و برای عزیزان از دست رفته طلب رحمت و مغفرت الهی و برای مجروحین شفای عاجل و کامل از درگاه ایزد متعال استدعا می کنم. "
نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرد: "بدون تردید دانشجویان عزیزی که با نیت خدمت به مردم شریف ایران از کشور مهاجرت کرده اند و در جریان یک اردوی علمی به دیار باقی شتافته اند از مصادیق "و من یخرج من بیته مهاجراً الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله" هستند و نزد خداوند بزرگ دارای اجر و پاداش عظیم خواهند بود. انشاالله روح شان شاد و رحمت الهی گوارایشان باد. "
به گزارش مهر، سرنگونی یک اتوبوس توریستی حامل دانشجویان و اساتید پزشکی در جاده ای کوهستانی در مرکز فیلیپین 48 کشته و مجروح برجای گذاشت. این اتفاق در بعدازظهر روز یکشنبه 23 خرداد مقارن با 13 ژوئن رخ داد.
یک مقام پلیس محلی در ایالت سبو با اعلام این مطلب گفت که اتوبوس مذکور بدلیل نقص فنی در سیستم ترمز به عمق 30 متری یک دره سقوط کرده است. قربانیان ایرانی این سانحه دانشجویان پزشکی در دانشگاه سبو بوده اند. این منطقه اقتصادی و توریستی در 560 کیلومتری جنوب شرق مانیل واقع شده است.
نظر شما