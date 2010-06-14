نقص فنی توپولف 150 مسافر را سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 960 شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با بیش از 150 مسافر قرار بود ساعت 8 صبح امروز دوشنبه فرودگاه مهرآباد را به مقصد مشهد مقدس ترک کند.

برهمین اساس، بیش از 150 مسافر این پرواز سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد را برای سوار شدن در هواپیمای توپولف ترک کردند و در حالی که حدود 45 دقیقه بود مسافران داخل هواپیما نشسته بودند، دستور لغو موقتی پرواز صادر شد.

پیگیریهای مسافران پرواز شماره 960 نشان می‌دهد که این هواپیما پیش از پرواز دچار نقص فنی شده و به همین دلیل دستور لغو آن تا رفع این نقص فنی صادر شده است.

حال مسافران این پرواز در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد سرگردان هستند و مسئول اطلاعات پرواز ایران ایرتور نیز در پاسخ به این پرسش که زمان پرواز بعدی آنها چه زمانی خواهد بود، پاسخی نمی دهند.