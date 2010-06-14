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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۶

امروز در فرودگاه مهرآباد ؛

نقص فنی توپولف 150 مسافر را سرگردان کرد

نقص فنی توپولف 150 مسافر را سرگردان کرد

پرواز شماره 960 شرکت هواپیمایی ایران ایر تور از تهران به مقصد مشهد در حالی امروز صبح به دلیل نقص فنی قادر به انجام پرواز نشد که بیش از 150 مسافر آن حدود 45 دقیقه در هواپیمای توپولف نشسته بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 960 شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با بیش از 150 مسافر قرار بود ساعت 8 صبح امروز دوشنبه فرودگاه مهرآباد را به مقصد مشهد مقدس ترک کند.

برهمین اساس، بیش از 150 مسافر این پرواز سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد را برای سوار شدن در هواپیمای توپولف ترک کردند و در حالی که حدود 45 دقیقه بود مسافران داخل هواپیما نشسته بودند، دستور لغو موقتی پرواز صادر شد.

پیگیریهای مسافران پرواز شماره 960 نشان می‌دهد که این هواپیما پیش از پرواز دچار نقص فنی شده و به همین دلیل دستور لغو آن تا رفع این نقص فنی صادر شده است.

حال مسافران این پرواز در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد سرگردان هستند و مسئول اطلاعات پرواز ایران ایرتور نیز در پاسخ به این پرسش که زمان پرواز بعدی آنها چه زمانی خواهد بود، پاسخی نمی دهند.

کد مطلب 1100387

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