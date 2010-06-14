23 کشته در حادثه سقوط اتوبوس ایرانیها در فیلیپین/ وضعیت نامناسب 17 مجروح

رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی دانشجویان ایرانی مشخص است اما اعلام اسامی باید از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل صورت گیرد تا کمترین آسیب را برای خانواده های آنها در پی داشته باشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه تاکنون 23 دانشجوی ایرانی در این حادثه جان خود را از دست داده اند و چند نفر نیز مجروح شده اند که در بیمارستانهای شهر سیبو تحت درمان هستند.

عسگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر محمد توانا کنسول ایران در محل سانحه حضور دارد و عملیات درمانی و امداد رسانی به دانشجویان نیز ادامه دارد.

وی گفت: 66 دانشجوی ایرانی و پاکستانی در دو وسیله نقلیه اتوبوس و مینی بوس حضور داشتند که اتوبوس به دره سقوط کرده حامل 40 نفر از دانشجویان بوده است. 17 دانشجوی دیگری که مجروح شده اند نیز وضعیت مناسبی از نظر سطح جراحت ندارند.

کارشناس فرهنگی رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در مانیل در خصوص اقدامات درمانی که برای این دانشجویان در حال انجام است به مهر گفت: بیمارستانهای سیبو از نظر امکانات پزشکی در وضعیت مناسبی هستند و با توجه به اینکه این دانشجویان نیز در رشته های پزشکی مشغول به تحصیل بودند در حال حاضر اقدامات درمانی را برای دانشجویان خود انجام می دهند و فردی نیز به مانیل منتقل نشده است.

وی افزود: هر اقدامی که لازم باشد از سوی کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل در حال انجام است. همچنین ایرانیان ساکن آن منطقه و شیعیان و مسلمانان آن منطقه نیز برای نیازهای درمانی و خون اعلام آمادگی کرده اند و در منطقه حضور دارند. تاکنون نیاز خاصی نیز اعلام نشده است.

عسگری اظهار داشت: امیدواریم که تعداد کشته شدگان افزایش نیابد.

به گزارش مهر، سرنگونی یک اتوبوس توریستی حامل دانشجویان و اساتید پزشکی در جاده ای کوهستانی در مرکز فیلیپین 48 کشته و مجروح برجای گذاشت. این اتفاق در بعدازظهر روز یکشنبه 23 خرداد مقارن با 13 ژوئن رخ داده است.

یک مقام پلیس محلی در ایالت سبو با اعلام این مطلب گفت که اتوبوس مذکور بدلیل نقص فنی در سیستم ترمز به عمق 30 متری یک دره سقوط کرده است. قربانیان ایرانی این سانحه دانشجویان پزشکی در دانشگاه سبو بوده اند. این منطقه اقتصادی و توریستی در 560 کیلومتری جنوب شرق مانیل واقع شده است.