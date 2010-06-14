استان هرمزگان کتابخانه درجه 1 و 2 ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، بهرام پور اشرف شامگاه یکشنبه در جلسه رسیدگی به امور کتابخانه ها در جاسک افزود: 41 کتابخانه در استان هرمزگان وجود دارد که درجه آنها بین سه تا هشت است که سه کتابخانه درجه 3 در شهرستان های میناب، پارسیان و حاجی آباد امسال مورد بهره برداری قرار گرفته است اما هنوز کتابخانه درجه یک و دو در این استان وجود ندارد.

وی مصوبات احداث 15 باب کتابخانه٬ اجرای طرح کتاب من، پیاده سازی طرح فناوری اطلاعات در 30 کتابخانه و ایجاد کتابخانه های سیار را سهم امور کتابخانه ها از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به هرمزگان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: اجرای طرح کتاب من از اوایل تیر ماه٬ اولین مصوبه این سفر است که به همراه 10 استان دیگر در هرمزگان نیز اجرایی می شود.

پور اشرف در ادامه به تشریح طرح کتاب من پرداخته و گفت: با اجرا شدن این طرح اعضای کتابخانه ها می توانند در صورت عدم وجود کتاب مورد نظرشان آنرا سفارش دهد.

وی افزود: با انجام سفارش٬ کتابدار آن را به پرتال نهاد مرکزی ارسال کرده و کتاب مورد نظر از آنجا خریداری و به کتابخانه سفارش دهنده پست می شود که زمان آن بستگی به مدت زمان صرف شده برای ارسال بسته با پست عادی دارد.

پوراشرف خاطرنشان کرد: با اجرا شدن این طرح در تمامی شهرستان ها، دیگر نیازی نیست مراجعه کنندگان برای پیدا کردن کتاب مورد نظرشان به کتابخانه های مرکز استان و یا شهرستان های دیگر مراجعه کنند.

وی با بیان این مطلب که هر یک از اعضای کتابخانه در یک روز فقط می توانند یک کتاب را سفارش دهند، گفت: سفارشات افراد دارای مدرک دکترا تا هشت کتاب ٬ لیسانس شش کتاب و کمتر لیسانس تا چهار کتاب به طور کلی قابل پذیرش است.

وی ادامه داد: کتاب های مورد نظر در مخزن کتابخانه برای استفاده عموم نیز قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: جاسک اولین شهرستان استان هرمزگان است که این طرح از اول تیر ماه در کتابخانه آن اجرا می شود.