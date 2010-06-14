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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۵

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد رشد یافت

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: تردد مسافر از تنها مرز زمینی استان به خارج از کشور در دو ماه گذشته از سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشت.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع در سال جاری 13 هزار و 541 نفر مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که نسبت به 9 هزا رو 713 نر سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع مسافران، سه هزار و 342 مسافر ایرانی از تها مرز زمینی استان وارد کشور شدند و دو هزار و 276 مسافر ایرانی نیز از این مرز به خارج از کشور مسافرت کردند.
 
وی خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 21 و 48 درصد کاهش نشان می دهد.
 
شهریاری بیان داشت: همچنین در دوماه سال جاری، سه هزار و 405 مسافر خارجی نیز از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و چهار هزار و 518 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.
 
مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: میزان ورود و خروج مسافران خارجی از مرز زمینی اینچه برون در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 506 و 653 درصد رشد داشته است.
 
وی یادآور شد: متقال، روفرشی، پتو، چینی آلات، انواع ظروف استیل، پارچه، لیوان، البسه، روسری، عمده کالاهای همراه مسافران وارده به کشور است.
کد مطلب 1100394

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