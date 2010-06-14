تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد رشد یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع در سال جاری 13 هزار و 541 نفر مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که نسبت به 9 هزا رو 713 نر سال قبل رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع مسافران، سه هزار و 342 مسافر ایرانی از تها مرز زمینی استان وارد کشور شدند و دو هزار و 276 مسافر ایرانی نیز از این مرز به خارج از کشور مسافرت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 21 و 48 درصد کاهش نشان می دهد.

شهریاری بیان داشت: همچنین در دوماه سال جاری، سه هزار و 405 مسافر خارجی نیز از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و چهار هزار و 518 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شدند.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: میزان ورود و خروج مسافران خارجی از مرز زمینی اینچه برون در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 506 و 653 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: متقال، روفرشی، پتو، چینی آلات، انواع ظروف استیل، پارچه، لیوان، البسه، روسری، عمده کالاهای همراه مسافران وارده به کشور است.