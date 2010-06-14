توضیح شرکت مسافرتی جهانگردی بوان گشت در مورد یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در توضیح شرکت خدمات مسافرتی، جهانگردی بوان گشت آمده است: " شرکت خدمات مسافرتی، جهانگردی بوان گشت در سال 84 با مجوز بند (ب) به مدیرعاملی آحمیدرضا صفدری و با همکاری آقای غلام عباس برزگر در منطقه بوانات فعالیت خویش را آغاز کرد و از همان ابتدا با ورود افراد متخصص و دانشگاهی و بومی و تزریق صدها میلیون تومان به این شرکت با هدف توسعه گردشگری روستایی پیشرفت قابل ملاحظه ای در سطح کشور و جهان از خود نشان داد به نحوی که بوانات و بوان گشت امروز دارای جایگاهی رفیع شده و از مجموع 17 سهامدار نزدیک 12 نفر تحصیلات عالی دانشگاه دارند. از جمله افتخارات این شرکت می توان به کسب مدال طلایی کیفیت از موسسه "bid " اسپانیا وابسته به سازمان جهانی "wto "و کسب کارآفرین برتر استان در سال 87 و کسب افتخار کارآفرین برتر ملی در سال 88 به نام مدیرعامل فعلی این شرکت مهدی زارعی اشاره کرد که همگی افتخار شرکت محسوب می شود و وابسته به هیچ شخص حقیقی نیست و مدیون تلاش گروهی همه تیم است. اینک یک فرد سودجو به نام غلامعباس برزگر که فقط جزو موسسین شرکت می باشد سعی دارد تمامی افتخارات را به نفع خویش و خانواده اش تمام کند و با بیان مطالبی غیرواقع و اغفال کردن افرادی که از واقعیت مطلب کافی ندارند به بزرگنمایی خویش می پردازد از جمله بیان این مطالب که بدون کمک هیچ فرد یا ارگانی به موفقیت رسیده و یا کارآفرین برتر شده است یا ابتکار آفرینی توسط ایشان صورت گرفته یا هزاران مطلب غیرواقعی و غیرمنطقی و وریا پردازانه خود. اینک با توجه به اختلافات شدید مالی شرکت با شخص ایشان و واگذاری قضاوت به دادگاه محترم این شرکت اعتراض شدید خود را در مورد انتشار مطالب فوق اعلام می دارد و انتظار داریم با چاپ مطالب واقعی و درخواست درج اصلاحیه از همه افراد و رسانه هایی که اقدام به انعکاس این مطلب کرده اند ضمن جبران خطای به وجود آمده در اصلاح ذهنیت آحاد مردم و مسئولین ما را یاری دهید. مسئولیت تمامی مطالب جوابیه به همراه ارائه مستندات لازم برای هر یک از مسئولین و شما در خصوص هر یک از مطالب به عهده شرکت بوان گشت است".

توضیح مهر



بخشی از مطالب گزارش مهر با استناد به بررسیهای میدانی و گفته های اهالی روستا تهیه شده به طوری که در میان اهالی روستا و گردشگران خارجی این منطقه به نام دهکده گردشگری عباس شهرت یافته است. ضمن اینکه کنکاش در فهرست اسامی برگزیدگان جشنواره های کارآفرینی و گردشگری نیز صحت برگزیده شدن این فرد را به عنوان کارآفرین برتر تائید می کند.

همچنین همان طور که در گزارش نیز آمده است در سال 87 دختران وی به عنوان کوچکترین راهنمایان گردشگری برگزیده شده و کارت راهنمای افتخاری گردشگری دریافت کرده اند.



اما در این باره که شرکت بوان گشت پیش از این در اختیار چه کسی بوده و یا چرا آقای برزگر در موفقیت خود نامی از همکارانش نبرده موضوعی است که به طرفهای درگیر مرتبط است و ارتباطی با خبرگزاری مهر ندارد.