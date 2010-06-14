دوره جدیدی در حال شکل گیری است/ قطعنامه نشانه خشم قدرت های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار که عصر یکشبه برگزار شد ، با اشاره به بیانیه تهران و همکاری خوب ایران - ترکیه و برزیل در موضوع هسته ای کشورمان، صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کشورمان را نشانه خشم قدرت های بین المللی از نقش آفرینی موثر کشورهای جدید در حل و فصل مسائل پیچیده جهانی دانست و گفت: در صحنه بین المللی دوره جدیدی حال شکل گیری است کشورهای قدیمی که خود را مالک جهان مدانستند باید به کشورهای جدید مجال نقش آفرینی دهند.

رئیس مجلس شورای اسامی در ادامه بر اهمیت استمرار رایزنی های نزدیک بین دو کشور در زمینه های گوناگون به ویژه مسائل منطقه ای و بین المللی و استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقاء سطح همکاری های منطقه ای و بین المللی در کشور تاکید کرد.

وی در ادامه اهمیت همکاری های پارلمانی فی ما بین را در توسعه و گسترش روابط برادرانه دو کشور یادآور شد و افزود: زمینه های فراوانی برای تقویت و تحکیم همکاری های مجالس ایران و ترکیه در عرصه روابط دو جانبه و تعامل در نهادهای بین المللی و منطقه ای وجود دارد که باید از آنها بهره برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به روابط دوستانه و عمیق دو کشور، حسن همجواری تاریخی و ارزشهای مشترک فرهنگی، منافع مشترک فی ما بین اشاره و تصریح کرد: نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه روابط برادرانه با ترکیه است.

بر اساس این گزارش محمد علی شاهین رئیس مجلس ترکیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری های دو کشور در عرصه های گوناگون گفت: ارتقاء سطح مناسبات پارلمانی دو کشور می تواند حلقه های جدیدی به روابط برادرانه فی ما بین اضافه نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانیه تهران در موضوع هسته ای کشورمان گفت: بیانیه تهران قوی، مثبت و درست و مفید بود که باعث ناراحتی بعضی کشورها شد.

وی افزود: علیرغم صدور بیانیه تهران، قطعنامه اخیر علیه ایران بسیار ناراحت کننده است و ترکیه معتقد به حل این مسئله از طریق گفتگو و مذاکره است.

رئیس مجلس ترکیه همچنین با تاکید بر اهمیت و نقش موثر مجالس دو کشور در پیشبرد همکاری های دو کشور افزود: مجلس ترکیه از توسعه همه جانبه مناسبات با ایران به ویژه در زمینه های اقتصادی، تجاری، حمایت می کند و آماده کمک به حل مشکلات و موانع موجود در این راه است.