عباس مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: چند روز نخست فصل نقل و انتقالات را به خاطر مشکلاتی که باشگاه داشت، از دست دادیم که در نهایت باعث شد نفراتی همچون محمد نوری، امرحسین فشنگچی، مرتضی اسدی، ارشاد یوسفی و ... از جمع نفرات ما جدا شوند.

وی با بیان اینکه کربکندی هم به دلایلی حاضر به ادامه همکاری با تیم صبای قم نشد، اضافه کرد: پس از جدایی کربکندی، روز یکشنبه با محمود یاوری برای هدایت تیم صبا به توافق رسیدیم تا وضعیت سرمربی تیم بطور کامل مشخص شود.

قائم مقام باشگاه صبای قم افزود: در این چند روز قرارداد سهراب بختیاری زاده، مرتضی کاشی و ابوالفضل حاجی زاده را تمدید کردیم. ضمن اینکه پس از جذب نیکبخت واحدی، طی دو روز گذشته با هادی اصغری قرارداد یکساله و با سیدعلی میرشفیعیان کاپیتان تراکتورسازی و مسعود غلامعلی زاده قرارداد دو ساله امضا کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز زمان زیادی تا پایان مهلت نقل ‌و انتقالات دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی مانده است و بر همین اساس در حال مذاکره با بازیکنانی هستیم که بتوانیم در لیگ دهم تیمی قدرتمند را در اختیار داشته باشیم.

مرادی با بیان اینکه اگر مشکلات موجود حل شود تمرینات آماده سازی صبا از روز 26 خردادماه آغاز خواهد شد، در پایان گفت: فکر نمی کنم فرصتی برای برگزاری اردوی خارجی داشته باشیم، به همین دلیل تمرینات و اردوهای آماده سازی تیم در داخل کشور برگزار خواهد شد.