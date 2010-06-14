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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۶

شناسایی برخی از خریداران سئوالات‌ دستیاری/ تایید وجوداشکال در آزمون‌دوم

شناسایی برخی از خریداران سئوالات‌ دستیاری/ تایید وجوداشکال در آزمون‌دوم

نماینده منتخب کمیسیون بهداشت مجلس در پیگیری آزمون دستیاری 88 از شناسایی برخی از خریداران سئوال این آزمون خبر داد و گفت: گزارش مبسوطی برای بررسی آماری آزمونهای اول و دوم دستیاری تهیه شد که در آن به اشکالات آزمون دوم دستیاری نیز توجه شده است.

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بررسی و آنالیز آماری آزمون های اول و دوم دستیاری سال 88 که به دلیل تخلف دوبار برگزار شده بود، از سوی خبرگان امر آزمون و سنجش بررسی شد که نتایج نهایی آن به اطلاع وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در این بررسی ها بخشی از افرادی که در آزمون اول سئوال خریداری کرده بودند، شناسایی شدند که اقدامات لازم برای برخورد آنها از سوی مراجع قانونی صورت می گیرد.
 
نماینده منتخب کمیسیون بهداشت مجلس گفت: آزمون دوم نیز با حضور کارشناسان فن و خبرگان سنجش و آمار بررسی شد که گزارش مبسوط آن به وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت ارائه می شود.
 
وی تاکید کرد: نقاط ضعف آزمون دوم نیز بررسی شده و در گزارش به آن اشاره شده است که بر اساس مفاد آن پیگیری های لازم انجام می شود.
 
به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد. آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.
 
آزمون مجدد نیز پس از اعلام نتایج با اعتراض برخی داوطلبان روبرو شد به طوری که شاهرخ رامین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری اعتراضات داوطلبان آزمون دستیاری سال 88 به مهر گفت: با وزارت بهداشت توافق شد تا زمان بررسی کامل و تحلیل آماری نمرات و رتبه های دستیاری، نتایج آزمون دوره سی و هفتم اعلام نشود.
کد مطلب 1100403

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