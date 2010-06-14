بسیاری از محققان به روشهای تحلیل اشراف ندارند

تقی ترابی درگفتگو با خبرنگار مهر درکرج اظهارداشت: این امر در بازدهی و ارتقاء توان تولیدی تاثیر به سزایی دارد و در صورت نپرداختن به روشهای تحقیق و تحلیل علمی تولید علم کاهش می یابد.

وی اذعان داشت: برغم اینکه اعضاء علمی و اساتید دانشگاهی در رشته های تحصیلی خود بسیار حاذق و توانمند عمل می کنند اما استقبال کمتری برای انجام تحقیقات علمی دارند.

ترابی با اشاره به تمایل اعضاء هیئت علمی به ارائه دروس آموزشی خاطرنشان کرد: مقوله آموزش برای این اعضاء اهمیت بیشتری از مقوله پژوهش و تحلیل دارد و این موضوع موجب توجه حداقلی به حوزه پژوهش شده است.

افزایش تولید علم در کشور برای خودکفایی ضرورت دارد

این مسئول بر ضرورت تولید علم بومی در کشور تاکید کرد و گفت: دسترسی به این مهم علاوه بر رساندن کشور به مرحله خودکفایی باعث افزایش محصولات علمی و تولیدات بومی در سطح بین المللی است.

این مسئول ضرورت توسعه پژوهش در رشد و تولید علم را یادآور شد و عنوان کرد: با توجه به مدت زمان طولانی بازدهی فعالیتهای پژوهش و تحقیق، اعضاء هیئتهای علمی ترجیح می دهند به جای انجام اقدامات بلند مدت به فعالیتهای آموزشی بپردازند.

رئیس منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی نتایج حاصل از پژوهش را راهگشای تولید و توسعه علم و فناوری در کشور عنوان کرد و بیان کرد: پژوهش و فعالیتهای علمی تحقیقاتی ضمن آنکه موجب حرکت و پویایی علم در جامعه می شود، بسیار از نیازهای علمی جامعه را رد کشور برطرف می سازد که این مهم راهی بری خودکفایی کشور در زمینه های مختلف علمی است