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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۷

566 شغل در بخش حمل و نقل لرستان ایجاد می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان از ایجاد 566 شغل در این بخش طی سال جاری خبر داد.

نصرت الله حیدری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در اولین جلسه کارگروه اشتغال لرستان در سال جاری که با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری برگزار شد اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان موظف به ایجاد اشتغال برای 566 نفر شد.

وی تصریح کرد: این تعداد افراد با احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، احداث شرکتهای حمل و نقل و خرید وسائط نقلیه مشغول بکار خواهند شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: آن دسته از متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند با خرید وسائط نقلیه عمومی، احداث شهرکهای حمل و نقل و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از طرف اداره کل حمل و نقل لرستان به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری معرفی و تسهیلات اشتغال آفرین زودبازده در اختیار آنها قرار گیرد.

کد مطلب 1100413

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