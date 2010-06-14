566 شغل در بخش حمل و نقل لرستان ایجاد می شود

نصرت الله حیدری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در اولین جلسه کارگروه اشتغال لرستان در سال جاری که با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری برگزار شد اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان موظف به ایجاد اشتغال برای 566 نفر شد.

وی تصریح کرد: این تعداد افراد با احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، احداث شرکتهای حمل و نقل و خرید وسائط نقلیه مشغول بکار خواهند شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان یادآور شد: آن دسته از متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند با خرید وسائط نقلیه عمومی، احداث شهرکهای حمل و نقل و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از طرف اداره کل حمل و نقل لرستان به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری معرفی و تسهیلات اشتغال آفرین زودبازده در اختیار آنها قرار گیرد.