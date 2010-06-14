سندی در محکومیت اشغالگری صهیونیستها از سوی واتیکان صادر شد

اشاره پاپ به انتشار سند واتیکان در محکومیت اشغالگری صهیونیستها

پاپ بندیکت در آخرین مراسم عشای ربانی خود در جریان سفر به قبرس اظهاراتی را ایراد کرد که موضوع آن سند کاری شورای عمومی اسقفهای خاورمیانه بود؛ سندی که پیش از انتشار واتیکان فاش شده بود و طی آن اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی محکوم شده بود.

درسند کاری اسقفهای خاورمیانه که قرار است نشست خود را ماه اکتبر برگزار کنند آمده است: در این منطقه که پیروان هر سه دین توحیدی برای قرنها زندگی کرده‌اند مسیحیان باید همسایگان مسلمان و یهودی خود را به‌خوبی بشناسند و برای خیر جامعه به طور کلی با آنها در عرصه تعال دینی و اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند.

این سند همچنین برخی موارد را به عنوان موانع رسیدن به این هدف عنوان کرده است و با اشاره به اسلام افراط‌گرا اظهار داشته است که این افراط‌گرایان برای همه ، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان تهدید محسوب شده و نیازمند اقدام مشترک است.

این سند به مناقشه اسرائیل - فلسطین هم اشاره‌ای داشته است که چند روز گذشته به دنبال حمله صهیونیستها به کاروان آزادی غزه که برای ارسال کمکهای انسان دوستانه راهی غزه بود باز هم مورد توجه قرار گرفت.

سند واتیکان که چند روز پیش انتشار رسمی و حتی سفر پاپ به قبرس فاش شده بود از سوی یک خبرگزاری ایتالیایی منتشر شد در این رابطه تصریح می‌کند که اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل زندگی روزمره آنها ساکنان را مشکل کرده است و آنها با مشکل حرکت در زندگی اقتصادی و دینی و محدودیت دسترسی به اماکن مقدس رو به رو هستند.

علاوه بر این سند واتیکان تأکید کرده است که برخی از متألهان افراط‌گرای مسیحی با استفاده از متون مقدس اشغالگری صهیونیست را توجیه کرده و موضع مسیحیان عرب را حساس‌تر می‌کنند.

این سند همچنین در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی این منطقه که عامل مهاجرت مسیحیان است ابراز نگرانی کرده و یادآور شده است که مهاجرت گروههای مختلف از این منطقه ویژگی تکثرگرایی آن را که همواره از شاخصه‌های کشورهای خاورمیانه بود از بین برده است.

رسواییهای کلیسا ضرورت احیای معنوی را مورد تأکید قرار می‌دهد

مقام دوم واتیکان اعلام کرد درحالی که رسواییهای سوء استفاده‌های جنسی کشیشها دردناک بوده و به کلیسا لطمه زده است، نشانه ضرورت احیای معنوی به شمار می‌رود.

کاردینال تارچیزیو برتونه وزیر امور خارجه واتیکان در جمع کشیشهایی که به مناسبت روزهای پایانی سالی که واتیکان آن را سال کشیشها نامگذاری کرده بود سخنرانی می کرد، سالی که تحت تأثیر صدها پرونده رسوایی جنسی کشیشها و واکنشهای منفعلانه واتیکان قرار گرفت.

برتونه اظهار داشت که این پرونده ها به اعتبار کلیسا صدمه زده است اما نگاه خوشبینانه به آن ضرورت ایجاد فصل جدید احیا و تولد معنوی را نشان می دهد.

در این مراسم قرار است پاپ بندیکت شانزدهم نیز سخنرانی کند و برخی اظهار می دارند پاپ بار دیگر به این رسوایی ها اشاره خواهد داشت.

وی پیشتر در سفر خود به پرتغال درباره این رسوایی ها ابراز نظر و تصدیق کرد که این رسوایی ها تولد گناه در چارچوب کلیسا و نه از عوامل خارجی بوده است. پیش از این مقامات واتیکان، ناشران و کاردینالها نیز این رسوایی را در گفتگو با رسانه ها محکوم کرده بودند.

پاپ بندیکت روز چهارشنبه 19 خرداد هم در دیدار عمومی خود با زائران سنت پیتر از مردم خواست برای کشیشها دعا کرده و در این مراسم شرکت کنند.

عدم عذرخواهی پاپ نارضایتی گروه‌های حامی قربانیان کلیسا را درپی داشت

اظهارات رهبرکاتولیکهای جهان در جمع کشیشها در واتیکان به‌مناسبت "سال کشیش" از سوی روحانیون مورد استقبال قرار گرفت اما گروه‌های قربانی سوء‌استفاده‌های جنسی کشیشهای کاتولیک از این سخنان کمتر تحت تأثیر قرار گرفتند.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در مراسم روز جمعه در مراسم عشای ربانی که در جمع 10 هزار کشیش میدان سنت پیتر برگزار شد اظهار داشت که در همین سال که به عنوان سال کشیشها نامگذاری شده است، گناهان کشیشان مشخص شد.

بسیاری انتظار داشتند که پاپ از این رویداد برای اذعان به اشتباه خود و حتی عذرخواهی در رابطه با رسوایی‌های جنسی کشیشهای کاتولیک استفاده کند و حتی راه‌کارهای تازه‌ای برای رویارویی با این مسئله اعلام کند. این رسوایی‌ها درست یک دهه پس از لرزاندن کلیسا کاتولیک در امریکا تا اعماق ریشه‌های آن کلیسای کاتولیک اروپا را نیز متزلزل کرد.

اما پاپ از خداوند طلب بخشش کرد، همان اظهاراتی که در چند وقت اخیر چندین بار به زبان آورده است. اظهاراتی که حتی برخی از مخاطبان خود را مراسم راضی نکرد و آنها خواستار پاسخگویی بیشتر و اقدامات انضمامی تری برای مقابله با رسوایی ها شدند.

اگرچه پاپ به داشتن شخصیتی سخت مشهور است اما به علت اینکه دشواری‌های کشیشها را در خدمت به طور ساده بیان کرد و با تداعی اهمیت کارشان برای آنها الهام بخش بود به‌شدت از سوی کشیشهای کاتولیک مورد تجلیل قرار گرفت.

وی در بخشهایی از اظهارات خود به توسعه یکتاپرستی و توحیدگرایی اشاره داشت و به نظر می‌رسید که وی ادیان غیرمسیحی را چون جنبشهای روشنفکری و جنبشهای تاریخی که موجب توسعه علم و فلسفه شدند مورد انتقاد قرار داده است.

درحالی که رهبر کاتولیکها از هیچ اقدام تازه‌ای برای مقابله با رسوایی‌های جنسی یاد نکرد با استفاده از استعاره عصای چوپان اظهار داشت که این عصایی است که می‌تواند با افرادی که حقیقت را تحریف می‌کنند مقابله کند.

اظهارات وی در رابطه با این پرونده‌های رسوایی جنسی کشیشها در بخشهایی مورد تشویق کشیشها قرار گرفت، اما گروههای حمایت از قربانیان این سوء‌استفاده‌ها را که خواستار اقدامات واقعی بودند راضی نکرد.

پاپ از کارشناسان اقتصادی خواست برای سرمایه انسانی اولویت قائل شوند

پاپ بندیکت شانزدهم روز شنبه 22 خرداد ماه خطاب به مقامات بانکداری و توسعه اروپا گفت: درحالی که راه‌حلهایی برای بحران مالی قاره اروپا تدبیر می‌شوند برای نیازهای خانواده‌ها هم باید اولویت قائل شد.

رهبر کاتولیکهای جهان گفت: اقتصاد و امور مالی صرفاً ابزاری برای حمایت از سرمایه انسانی است و این سرمایه تنها سرمایه‌ای است که حفظ آن ارزشمند است.

وی در جمع نماینده بانک توسعه شورای اروپا که در واتیکان برای دیدار با پاپ حضور یافتند گفت: مسئولیت آنها این است که انسانها و مهمتر از آن خانواده‌ها و کسانی را که در نیاز شدید هستند در اولویتهای سیاستهای اقتصادی خود قرار دهند.

بندیکت شانزدهم از کارشناسان خواست در این طرحهای خود روی آنچه که از آن با عنوان سنت برادری و سخاوتمندانه اروپا یاد کرد تمرکز کنند.

پاپ از هیچ کشوری نام نبرد اما به تنشهایی در اروپا اشاره کرد که برسر تلاش برای کمک به یونان در راستای برون رفت از فاجعه اقتصادی خود شکل گرفته بود.

در جریان کاهش قیمت یورو نسبت به دلار و پول سایر کشورها، بسیاری از کشورهای اروپایی با کمبود بودجه و درآمد رو به رو هستند. در این میان بسیاری از طرحهای رفاه اجتماعی چون حقوق بازنشستگان و بیمه پرهزینه درمانی مردم در این بحران اقتصادی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

زنان کاتولیک برای انتصاب به مقام کشیشی تظاهرات کردند

تعدادی از زنان کاتولیک که خواستار انتصاب زنان به عنوان روحانیون کلیسای کاتولیک رم هستند، در میدان سنت پیتر واتیکان تظاهرات کرده تا واتیکان را متقاعد کنند درباره خدمت زنان در کلیسا به عنوان کشیش بررسیهایی صورت دهد.

نماینده چندین گروه اصلاح طلب کاتولیک در آستانه برگزاری اجتماع سه روزه واتیکان به مناسبت پایان سالی که کلیسا آن را سال کشیشها نامگذاری کرده، در واتیکان تظاهرات کردند.

برخی مقامات واتیکان و خبرنگاران اظهار داشته اند در طول این اجتماع این احتمال وجود دارد که پاپ بندیکت شانزدهم بابت دهها تجاوز و سوء استفاده کشیشها به کودکان در سراسر جهان عذرخواهی کند.

کنفرانس گروه انتصاب زنان کاتولیک به عنوان یک گروه پوششی برای این زنان اصلاح طلب در کلیسا اظهار داشت: واتیکان نباید از مقام کشیشها تقدیر کند و چشم خود را به روی افرادی که زندگی کودکان و خانواده ها را خراب کرده ببندد.

ارین سیاز حنا مدیر اجرایی کنفرانس انتصاب زنان گفت: درحالی که سلسله سران روحانی کلیسا زمان خود را صرف سرپوش گذاشتن روی رسوایی ها کرده و جشنهای بزرگی برای خود برگزار می کنند، زنان کاتولیک برای عدالت و ایجاد اثر مثبت در جهان تلاش می کنند.

در میان تظاهرکنندگان دو زنی حضور داشتند که پیشتر برای اینکه به عنوان کشیش منصوب شده بودند توسط واتیکان تکفیر شدند.

همچنین نمایندگان گروه " ما کلیسا هستیم" به عنوان یک گروه اصلاحات کاتولیک نیز در این تظاهرات شرکت کردند. این گروه به دنبال یک رسوایی سوء استفاده در اتریش که اسقف اعظم فقید وین نیز در آن دست داشت تأسیس شد.

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار آموزش خلقت‌گرایی در مدارس این کشور شد

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار خاتمه جریان انحصاری تدریس داروینیسم در مدارس روسیه شد و اعلام کرد تفاسیر دینی از خلفت باید در کنار نظریه تکامل که با تعالیم ادیان توحیدی منافات دارد، به کودکان آموزش داده شود.

لیبرالها اظهار داشته اند با تلاشهای کلیسای ارتدکس روسیه برای وارد کردن آموزش دینی در مدارس مقابله می کنند. کلیسای ارتدکس روسیه که در این کشور بزرگترین مذهب تلقی می شود در سالهای پس از سقوط کمونیست به رشد و احیا رسید که این امر ابراز نگرانی منتقدان را بر سر افزایش نفوذ آن و تحت تأثیر قرار دادن قانون سکولار کشور در پی داشته است.

اسقف اعظم هیلاریون از مقامات ارشد کلیسای ارتدکس روسیه گفت: اکنون زمان آن رسیدن است که تدریس انحصاری داروینیسم در مدارس خاتمه یابد. داروینیسم اندیشه ای منحرف در علم است که با دین کاملا منافات دارد. این ایده ها باید در گذشته باقی بماند. نظریه دارویم هنوز هم یک نظریه است و بنابراین باید به عنوان یک نظریه برای کودکان تدریس شود و آنها را با سایر نظریه ها در رابطه با خلقت انسان نیز آشکار کرد.

اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1991 سقوط کرد از داروین برای تکذیب تعالیم دینی استفاده می کرد. این نظریه که برخی زیست شناسان اظهار می دارند توضیح قابل قبولی برای چگونگی شکل گیری زندگی است، اکنون در تمام مدارس روسیه تدریس می شود.

هیلاریون اظهار داشت که این نظریه که یک گونه می تواند به یک گونه دیگر تبدیل شود هرگز ثابت نشده است. کودکان باید درباره تصویر دینی خلفت و خلقت دنیا که میان تمام ادیان توحیدی یکسان است بیاموزند.

پاپ شنوده سوم حکم دادگاهی ازدواج مجدد مسیحیان قبطی را محکوم کرد

پس از حکم دادگاهی در مصر مبنی بر اینکه قبطی‌های مطلقه می‌توانند دوباره ازدواج کنند رهبر کلیسای قبطی مصر کشیشهایی را که مراسم ازدواج مجدد پیروان کلیسای قبطی را برگزار می‌کنند به تکفیر تهدید کرد.

پاپ شنوده سوم به‌شدت حکم دادگاهی را که ماه گذشته در تأیید ازدواج مجدد پیروان کلیسای قبطی صادر شده بود محکوم کرد و آن را مخالف قوانین انجیل دانست.

وی اظهار داشت که کشیشهایی که این مراسم را برگزار می‌کنند و افرادی که درخواست ازدواج مجدد دارند نباید به کلیسا راه یابند چرا که این افراد منحرف تلقی می‌شوند.

پاپ شنوده اظهار داشت: مسئله ازدواج مجدد افرادی مطلقه یک مسئله دینی است و تنها انجیل می‌تواند در این رابطه حکم کند.

حکم این دادگاه که موجب خشم جامعه قبطی شد از سوی عده‌ای به حمله علیه کلیسا تعبیر شده است.

قضای دادگاه عالی اجرایی مصر از این حکم حمایت کرده و اظهار داشتند که قانون اساسی مصر از اینکه هر شهروند بتواند تشکیل خانواده دهد حمایت می‌کند، اگرچه پاپ شنوده اظهار داشت هر حکم حقوقی که با انجیل و قوانین کلیسا منافات داشته باشد برای قبطی‌ها غیرقابل قبول است.

رهبرهندوها در آمریکا از پاپ خواست برای گفتگوهای بین‌ادیان پیش قدم شود

در پی تأکید پاپ بندیکت شانزدهم در سفر خود به قبرس مبنی بر گفتگوی میان مسیحیان و پیروان سایر ادیان، هندوها از فراخوان پاپ استقبال کرده و از پاپ خواستند که خود برای این گفتگوها پیشگام باشد.

راجان زد از رهبران برجسته هندو در ایالت نودا آمریکا اظهار داشت که گفتگوی صادقانه و جدی بین ادیان ضرورت دنیای امروز است و پاپ نیز باید برای برگزاری یکی از این گفتگوها پیش قدم شود.

راجان زد که رئیس انجمن جهانی هندوئیسم است استدلال کرد پاپ بندیکت رهبر بزرگترین سازمان دینی در جهان است و باید از رهبران ادیان و مذاهب بزرگ جهان برای آغاز این گفتگوهای دینی و جدی کمک کند.

رئیس انجمن جهانی هندوئیسم در ایالات متحده تأکید کرد: دین قوی ترین، پیچیده ترین و گسترده ترین نیروی جهان ما است، بنابراین ما باید آن را جدی بگیریم. همه ما می دانیم مؤلفه های بسیاری بیشتر از حد تجربه فردی دارد.

وی افزود: پس از بررسیهای اولیه، این دیدار رهبران جهان باید طرح انضمامی درباره نگرانی های مشترک دینی چون بهبود وضعیت انسان، صلح، مسئولیت بوم شناختی، توسعه اجتماعی و اقتصادی تدوین کنند تا شاید این گردهمایی به یک برنامه ثابت سالانه تبدیل شود.

راجان زد همچنین اظهار داشت که در جستجوی مشترک ما برای حقیقت می توانیم مواردی را از یکدیگر بیاموزیم و به حقیقت نزدیکتر شویم. این گفتگو به ما کمک می کند باورهای کلیشه ای و نادرست ، تعصبها و اهانتهایی که از نسل قبل به ما رسیده را از بین ببریم. درحالی که گفتگو ما را به وضعیت رودر رویی می رساند باید پیش از این رویارویی ها از نظر معنوی بسیار غنی باشیم.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کلیسای کاتولیک بزرگترین مذهب مسیحی است و هندوئیسم سومین دین بزرگ جهان است که یک میلیارد نفر از آن تبعیت می کنند.

رهبران دینی امریکا استفاده از شکنجه روی بازداشت‌شدگان امریکایی را محکوم کردند

به دنبال انتشار ویدئویی در رابطه با شکنجه روی دستگیرشدگان، ستاد دینی امریکا علیه شکنجه و بسیاری از رهبران دینی این اقدام را محکوم کرده و خواستار تحقیق روی جزئیات آن شده‌اند.

اسکات آلن از نویسندگان گزارش سازمان پزشکان برای حقوق بشر جزئیات فعالیتهای پزشکان در سازمان "سیا" را تبیین کرده و یادآور شده است که امریکا نه تنها از شکنجه استفاده می‌کند بلکه سازمان سیا با کمک پزشکان اشکال مختلف شکنجه را روی بازداشت‌شدگان آزمایش کرده است؛ اقدامی که نقض بسیاری از قراردادهای بین‌المللی و حتی قوانین امریکا است.

ستاد رهبران دینی علیه شکنجه در پاسخ به این ویدئو، ویدئویی منتشر کرده و آن را بر پرونده آلیسا پیترسن تمرکز کرده است.

پیترسن از مسیحیان مؤمن و سرباز اعزامی به عراق بود که پس از امتناع از انجام شکنجه روی بازداشت‌شدگان اقدام به خودکشی کرد. جیم وینکل از کلیسای متودیست در این ویدئو می‌گوید که ما نمی‌توانیم هم ملت قانون‌مند باشیم که به کرامت انسان احترام می‌گذارد و هم ملتی باشیم که عامل اجرای شکنجه هستیم.



براساس اعلام این ستاد این ویدئو برای بسیج کردن جوامع دینی سراسر کشور به منظور استفاده گسترده از رسانه اجتماعی و آگاهی مردم در این رابطه و همچنین درخواست از نمایندگان منتخب مردم برای تشکیل کمیسیون تحقیق و بررسی استفاده می‌شود.

استخوان جمجمه بودا در چین به نمایش گذاشته شد

راهبان بودایی و باستان‌شناسان چینی در استان جیانگسو این کشور شیئی را به نمایش گذاشتند که اعتقاد دارند بخشی از استخوان جمجمه بودا، پایه‌گذار آئین بودیسم است.

چوان ین رئیس انجمن بودائیان چین پس از شرکت در مراسم رونمایی از این شیء مقدس بودائیان در معبد کیشیا در نانجینگ گفت: این استخوان که اعتقاد دارند استخوان آهیانه جمجمه است برای نخستین بار از یک جعبه کوچک طلا بیرون آورده و به نمایش عمومی گذاشته شد.

استخوان آهیانه قسمتهای طرفی و سقف جمجمه را می‌سازد، این استخوانها که با یکدیگر مفصل شده‌اند، در جلو با استخوان پیشانی و در عقب با استخوان پس‌سری، مفصل می‌ شود.

ها گورونگ نایب رئیس موزه شهر نانجینگ گفت: این استخوان که شکل بی‌قاعده ای داشته، رنگ قهوه ای روشنی دارد شبیه یک سنگ کوچک بوده و چون لانه زنبور پر از حفره های سلول مانند است.

شو چنگ نایب رئیس انجمن بودائیان گفت: تحقیقات ما روی این استخوان با ویژگی استخوان آهیانه و اسناد تاریخی تطابق دارد.

جدا از این استخوان ده شی‌ء مقدس دیگر از سایر رهبران دینی بودیسم نیز در یک جعبه طلا و نقره دیگر نیز وجود دارد. تمام این آثار مقدس و باستانی از سوی 108 راهب بودایی چین، ماکائو و تایوان در معبد کیشیا قرار داده شده بود و علاقمندان به مدت یک ما می‌توانند از آن دیدن کنند. به منظور حفظ ایمنی این آثار مقدس، فعالیتهای تحت تدابیر شدید حفاظتی انجام شد به طوری که حتی دمای فضای داخلی 20 درجه ثابت نگاه داشته شد و رطوبت آن بین 55 تا 60 درصد کنترل شد.

استخوان آهیانه بودا از مراسم مرده سوزانی به دست آمده که در یک معبد کوچک به نام معبد پادشاه آسوکا نگاه داشته شده است. این معبد دو سال قبل در حفاریهای باستان شناسی کشف شد و مشخص شد که در سال 1011 و در قسمت تحتانی معبد چانگان شهر نانجینگ ساخته شده است. در ژوئیه سال 2008 باستان‌شناسان در حفاری‌های خود به یک ستون سنگی برخورد کردند که روی آن نوشته شده بود این قصر دربگیرنده هفت گنجینده پادشان آسکوکا در جعبه های طلا و نقره است. یک ماه پس از آن یک جعبه آهنی در حفاری‌ها کشف شد. در ماه نوامبر باستان شناسان این دو جعبه کوچک را پیدا کردند.

هواداران تیم فوتبال افریقای جنوبی برای موفقیت تیم خود روزه‌دار هستند

برخی از طرفداران تیم فوتبال افریقای جنوبی در روزهای منتهی به نخستین بازی تیم خود در روز نخست جام جهانی 2010 روزه گرفته و دعا می‌کنند که تیم کشورشان در این رقابتها به موفقیت دست یابد.

به دنبال فراخوان انجمن هواداران فوتبال افریقای جنوبی، طرفداران این تیم به منشور یاری تیم ملی کشور خود روزه گرفته و دعا می‌کنند.

رئیس انجمن هواداران فوتبال افریقای جنوبی اظهار داشت ما اعتقاد داریم که اگر همه کشور در دعا متحد شوند معجزه هم رخ خواهد داد.

تیم فوتبال آفریقای جنوبی روز جمعه 11 ژوئن ( 21 خرداد ماه) به عنوان نخستین بازی جام جهانی به مصاف مکزیک می‌رود.

وی افزود: برخی از ما مسیحی، برخی هندو و برخی دیگر پیرو ادیان دیگر هستند اما همه ما اعتقاد داریم که قدرت معنوی می‌تواند در شرایط تغییری ایجاد کند.

جوی چاوک که در بخش امنیت یک فروشگاه بزرگ در پایتخت افریقای جنوبی کار می‌کند از طرفدارانی است که از چند روز پیش برای موفقیت تیم ملی کشورش روزه گرفته است.

وی همچنین گفت که به رغم اینکه روزه گرفتن در این فصل سال چالش‌برانگیز است امیدوار است که طی پنج هفته آینده نیز بتواند روزه‌داری را ادامه دهد. وی همچنین برای مدت کوتاهی این روزه داری را متوقف کرده تا در بازی روز جمعه تیم ملی کشور خود بتواند در ووووزلا بدمد، این بوق ویژه تماشاگران افریقای جنوبی جنس پلاستیکی دارد و دمیدن در آن بسیار نفس‌گیر است.

این هوادار تیم فوتبال افریقای جنوبی با اشاره به روزه‌داری حضرت مسیح گفت: می‌خواهم برنده شدن تیم فوتبال افریقای جنوبی را ببینم و پس از آن همه چیز خواهم خورد.

تیم فوتبال افریقای جنوبی پس از مکزیک روز 16 ژوئن 26 خرداد در مقابل اروگوئه بازی کرده و شش روز پس از آن در مقابل فرانسه ظاهر می‌شود.

ووووزلا (Vuvuzela) نام بوقی است که در استادیوم‌های فوتبال استفاده می‌شود. این بوق حدود یک متر طول دارد و توسط لب و ارتعاشات ریه صدا تولید می‌کند. ووووزلا صدای بلند و یکنواختی را ایجاد می‌کند که شبیه صدای فیل است. ووووزلا جنجال برانگیز است و می‌تواند به بازیکنان و مربیان آسیب شنوایی برساند. فیفا در سال ۲۰۰۹ استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده بود که در نهایت استفاده از آن را در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۰ آزاد اعلام کرد.